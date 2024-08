Plug-in hajtással, SUV-körítéssel és hosszú tengelytávval is választható a Ford lakóautója

Fotó: Ford

Egy évvel ezelőtt dobták piacra a Ford Transit Custom Nugget kempingautót, amelynek most lesz teljes a kínálata. Eddig normál hosszal és dízelmotorokkal volt választható a lakóautó, mostantól kezdve már plug-in hibrid hajtással, hosszú karosszériával, illetve szabadidő-autós körítésű Active modellként is elérhető. Az opciós összkerékhajtással terepjáró nem lesz a típus, de könnyebben megbirkózik a mostoha időjárási viszonyokkal.

Fotó: Ford

A 223 LE rendszerteljesítményű, 2,5 literes benzinmotort használó plug-in hibrid hajtás annyiból is előnyös a lakóautónál, hogy a 11,8 kWh kapacitású nagyfeszültségű akkumulátor segítségével hosszú órákon át működhet a légkondicionálás és a fűtés. A nyújtott karosszériában magától értetődően több a hely, ami tágasabb konyhában és ruhásszekrényben jelentkezik. Ennél a karosszériánál opciósan lehet kérni a melegvíz-bojlert, amihez külső zuhanyt is mellékelnek, és ilyenkor normál ruhásszekrényt és hátul beépített WC-t is kap a belső.

Fotó: Ford

A Ford Transit Custom Nugget Active esetén fényezetlen műanyag védőburkolatot, egyedi 17 colos felniket adnak, az ülések könnyen takarítható, víztaszító kárpitot kapnak. A 170 lóerős dízelmotor és automatikus váltó választása esetén kérhető az összkerékhajtás, amelynek másik előnye még a 2,3 tonnára növelt vontatási képesség.