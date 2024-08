Sasquatch-csomaggal lehet növelni a Kuga-testvér terepképességeit

Fotó: Ford

Észak-Amerikában a nálunk ismert Ford Kuga mellett annak testvérmodellje, az azonos műszaki alapra épülő és a technikán osztozó Bronco Sport is megvásárolható. Utóbbi az alvázas Bronco-hoz hasonló megjelenést ad, időről-időre feltűnő limitált szériával, legyen szó retró megjelenésről vagy retró színekről. A 2025-ös a testvér Kugához hasonlóan frissül a Bronco Sport, és most vezetik be a fokozott terepképességet adó Sasquatch-csomagot.

Fotó: Ford

Ennek oka, hogy a tulajdonosok körében végzett kutatás alapján a Bronco Sport tulajdonosok 3,5-szer nagyobb arányban viszik terepre autóikat, mint a hasonló, kompakt szabadidő-autó tulajdonosok, kétszer gyakrabban járnak kempingezni. Az 1,5-ös 3 hengeres turbómotor (180 LE) esetén az Outer Banks, a 2,0 literes turbómotor (240 LE) esetén a Badlands modellhez kérhető a Sasquatch-csomag. Ennél a 2 darab tengelykapcsolót használó hátsó hajtás összezárható, az alvázas Bronco-ról veszik át a 235/65 R17 méretű terepmintás abroncsokat. A terepprogramok között új a Rally-mód, amely laza talajon való nagy sebességű autózásra lett kitalálva – tovább tartja a fokozatot, érzékenyebb a gázpedál, kisebb erővel dolgozik a kormányszervo. Hátra külső olajtartályos Bilstein lengéscsillapítókat szerelnek, ami kicsivel hosszabb rugóutat biztosít, egyben a széria-daraboknál sokkal jobban elviseli a nagy sebességnél bekövetkező ütéseket.

Fotó: Ford

Az új modellévben már a Ford Bronco Sporthoz is elérhető a terep-tempomat és a terepen egypedálos vezetés (megáll az autó, ha a sofőr lelép a gázról, nem kell külön fékeznie). Az opciós körkamera-képét automatikusan beadja a 13,2 colos képátlójú központi képernyőre a rendszer, ha aktiválja a terepprogramokat a sofőr. A Sasquatch-csomagoz 4 darab, jól látható és könnyen hozzáférhető vontatási pontot is adnak, illetve a sárvédőkből kihajtható, 68 kg statikus terhelést elviselő rögzítési pontok is vannak, amelyekkel a tetőcsomagtartón lévő tárgyak – például tetősátor – rögzítését könnyítik meg.