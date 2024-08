Sportszedánként debütál az új MG5

Fotó: MG

A Chengdui Autószalonon lesz a világpremierje az MG5-ös új generációjának, amelyet benzinmotoros sportszedánként mutatnak be – aktuálisan villanymotoros kombiként árulják ezt a kompakt modellt Európában. A hibrid MG3-as kisautón megismert megjelenést még tovább fokozták több domborulattal, kupésan lendületes kialakítású hátsó résszel. A 4 ajtós karosszéria hossza 4715 mm, szélessége 1842 mm, magassága 1473 mm és ehhez 2680 mm-es tengelytávolság tartozik. A belső térről egyelőre csak szöveges információ van, a műszerfalon két darab 12,3 colos képátlójú kijelzőt helyeznek el, piros díszek teszik sportosabbá a hangulatot. Első körben az 1,5-ös benzinmotorral (szívóként 129 LE/158 Nm, turbós változatban 181 LE/285 Nm) mutatkozik be az MG5-ös, amely fékezéses differenciálzárat is kap a kanyarodási képességének javítása érdekében.