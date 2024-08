Te jószagú Audi RS 3!

Fotó: Audi

Az Audi A3-as frissítésnél bevezetett újdonságokat megkapja az RS 3-as csúcsmodell is – itt ráadásul a legtöbbért nem kell felárat fizetni –, de persze továbbra is extra figyelmet kap a 400 lóerős sportváltozat. Például 5 mérnök csak azon dolgozik, hogy az utastér illata kellemes és a járműhöz illő legyen. Ehhez az utasteret alkotó 200 alkatrésznek az illatát egyenként megvizsgálják (felmelegítés után a kipárolgást kémiailag vizsgálják), majd az összeszerelt komplett utasteret egészében is kielemzik. Cél, hogy a Nappa-bőr és meghatározott (az emberek többsége által kellemesnek ítélt szagú) polimerek legyenek csak az utastér levegőjében. Ehhez egyébként magát a Nappa-bőrt is speciális szelekcióval és festési eljárással kezelik.

Fotó: Audi

A 2,5 literes, soros 5 hengeres turbómotor teljesítménye továbbra is 400 LE/500 Nm, ami 3,8 másodperces 0-100 km/óra sprintre és 290 km/órás csúcssebességre elég. Annyi a változás, hogy újraprogramozták a kipufogóba épített pillangószelepet, ami a 2200-3500/perces fordulatszám-tartományban kiemeli a karakteres motorhangot – különösen, ha az ügyfél befizet az RS Sport kipufogórendszerre. A gyakorlatban mégis sokkal fürgébb lett az autó – ahogy azt a korábban megfutott Nürburgring-körrekord is bizonyítja – az összkerékhajtás-vezérlés átprogramozásával és a felfüggesztés áthangolásával. Ezek a változtatások azt eredményezik, hogy a sofőr hamarabb tud gázt adni kanyarból kifelé menet, persze ez leginkább a fél-slick mintázatú, száraz aszfaltra való feláras Pirelli P Zero Trofeo R abroncsokkal jön ki leginkább. Alapvetően versenypályán, ahol több forgalmi sáv szélességű aszfalt, tágas bukóterek és a szembe forgalom hiánya is segíti a száguldást.