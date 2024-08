Teljesen átalakítja könnyű haszonjármű-kínálatát a Mercedes-Benz

Fotó: Mercedes-Benz

Nem lesz jelen a Hannoverben megrendezésre kerülő, a haszonjárművekre koncentráló IAA kiállításon a Mercedes-Benz, mert nem tudnak érdemi újdonsággal szolgálni, hiszen a háttérben a Van.EA műszaki alapon dolgoznak, ami 2026-tól fokozatosan veszi át a jelenlegi, 3,5 tonna össztömegű könnyű haszonjárműveket felvonultató kínálat szerepét a piacon. Technikailag három modulból áll össze a karosszéria, a frontmodul minden járműben egységes lesz, ezt követi az akkumulátort tartalmazó középső modul (több hossz, több kapacitás), és az újra egységes hátsó modul következik, amelyben akár hajtómotor is lehet (összkerékhajtás). A 800 voltos nagyfeszültségű rendszert használó akkumulátorokkal minimum 500 km-es hatótávolságot céloznak.

Az új Mercedes-Benz könnyű haszonjárművek ugyanazt az MB.OS nevű fedélzeti elektronikai rendszert és szoftvert kapják, mint a következő generációs személyautók – az új CLA lesz az első, amely ezt használja –, ami nem csak távoli frissítést tesz lehetővé, de fizikailag kevesebb, de nagy teljesítményű vezérlőegységet használ. Ez egyébként megkönnyíti a fejlesztők dolgát is, hiszen a Stuttgartban dolgozó mérnökök élőben követhetik az autó által rögzített adatokat, miközben a prototípusok messze északon futnak – aktuálisan épp az Északi Sarkkör vidékén zajlik a tesztprogram, ezt követi majd a forró égövi tesztelés –, nem kell külön kiértékelni az adatokat és azokat hazaküldeni a tesztelést követően. A másik előny, hogy az új szoftvert rögtön a központból tudják rátölteni az autókra, és rögtön meg lehet tapasztalni a változásokat. Ezt a funkciót a részlegesen önvezető rendszerrel kapcsolatban emelték ki.

Lesz még egy fontos változás a Vito, V-osztály és Sprinter utódnál, mégpedig az, hogy jobban megkülönböztetik egymástól a személyautót (V-osztály) és a haszonjárművet (amiből továbbra is lesz majd személyszállító kivitel). Ázsiában jelent aktuálisan versenyhátrányt, hogy noha arrafelé csak személyautóként létezik a V-osztály, a vásárlók nem kedvelik azt a haszonjárműves rokonság miatt, az új generációnál már egyedi lesz a személyautó kialakítása, és még az is felmerült, hogy a Maybach márkához tartozó luxusváltozatot is piacra dobnak. A Mercedes-Benz úgy számol, hogy az egységes Van.EA műszaki alap, az MB.OS elektromos rendszer jóvoltából sokkal versenyképesebb áron tudja adni a villanymotoros haszonjárműveit, illetve hogy azokkal az értékesítést követően előfizetésekkel (például flottamenedzsment, önvezetés) szolgáltatásokkal is pénzt tud majd keresni.