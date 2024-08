Autótesztek a hőskorból: Suzuki Swift 1.0 GL, a leendő „mi autónk”

Viszont, ha gyorsulni kell, akkor az előbb leírtak értelmében akár másodikba is visszaválthatunk, ha azt akarjuk, hogy meginduljon a kis Suzuki. A harmadik fokozat 70 km/h-tol „ él” és 105-110 km/h-ig gyorsítja az autót. A negyedik csak úgy 100 km/h körül "indul be", és 125-130 km/h-nál nem is tud többet. A végsebességet (135 km/h) ötödik fokozatban tudtuk elérni. A sebességi értékeket a Suzuki saját műszerével mértük, ezért kisebb eltérések lehetnek. Itt azt kell megjegyeznünk, hogy a leírtak síkon érvényesek, erősebb emelkedőn felfelé haladva csak úgy tudtunk gyorsulni és 110-115 km/h-s tempót elérni, ha egy fokozattal (negyedikbe) visszakapcsolunk. Ez egyébként is jellemzője az egyliteres Swiftnek: terhelten, dimbes-dombos útszakaszon nincs lehetőség ötödik fokozatot kapcsolni, a harmadikat és negyediket használjuk leginkább.

Praktikum, felszereltség és fogyasztás

A Swift elöl tárcsa-, hátul dobfékjeit rásegítőberendezésen keresztül működtetjük, aminek meg is van az eredménye. Lágyan, mégis jól adagolhatóan fékezhetünk, kisebb tempónal erősebben rálépve a fékpedálra szinte azonnal blokkolnak a kerekek. Ez, túl azon, hogy nincsen ABS azt is jelzi, hogy az autó fékeit jól méretezték, teljes összhangban vannak a kocsi tömegével és terhelhetőségével. Egy pár szót még a kényelmi felszerélesekről, amelyek között éppúgy van dicsérni, mint bírálni való. Nem tetszett például, hogy csak a vezető mellett volt egy keskeny ajtózseb, és abba sem fért bele egy térképen vagy újságon kívül szinte semmi. Ezt az utas ülése mellől teljesen elspórolták, ami azt a benyomásunkat erősíti, hogy a Swiftet városi autónak szánták, de úgy, hogy ott is csak a vezető használja. Nagyon kevés a sofőr keze ügyébe eső raktér egyébként is.