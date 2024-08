Terepkivitelben is elérhető a Can-Am háromkerekűje

Fotó: Can-Am

A Can-Am márka kínálatában vannak ATV-k és Side-by-side modellek is – hamarosan motorkerékpárokat is piacra dobnak –, így a háromkerekűeknél eddig egyszerűen nem, érezték igényét annak, hogy terepjárásra alkalmas konstrukciót kínáljanak. Azonban változnak a vásárlói elvárások, egyre többen akarnak olyan túragépet, amivel az aszfaltot is el tudják hagyni – vagy épp olyan helyen akarnak túrázni, ahol nincs kiépített infrastruktúra. Ez a gép lett a Can-Am Canyon, ami extra hasmagassággal és terepmintás abroncsokkal tűnik ki a testvérei közül.

Fotó: Can-Am

A nagy rugóutak (elöl 25,9 cm, hátul 23,4 cm) mellett még fém hűtőrács (védelem) és az emelt kormány jelenti a változást, utóbbival könnyebb a gépet felállva irányítani. Az elektronikát is az új szerepkörhöz igazították, a menetstabilizáló rendszer már 4 üzemmódot ismer (Sport, All-Road, Rally és Normal). Számos olyan gyári kiegészítőt lehet választani a 25 299 dolláros alapáron kínált háromkerekűhöz, amelyek a terepjárásnál és túrázásnál lehetnek hasznosak, a terhelhetőség 298 kg és legfeljebb 181 kg-os utánfutó vontatására alkalmas a Can-Am Canyon. A hajtásról a Rotax 1330 ACE blokk gondoskodik, a 115 LE/130 Nm teljesítményű 3 hengeres 6 fokozatú robotizált váltón át hajtja a hátsó kereket.