Természetesen a gyár is készül a Rózsaszín Cadillac Nap-ra

Fotó: Cadillac

A múlt század ötvenes éveiben Elvis Presley tette világhírűvé a rózsaszín Cadillac-et, miután az 1954-es Fleetwoodja tűzben megsemmisült, vásárolt magának egy 1955-ös Fleetwood Series 60-ast, amelyet „Elvis Rose” színűre fényezett át, majd 1956-ban édesanyjának adományozta azt. Ezt követően többen is megénekelték a rózsaszín Cadillac-et, amely aztán oda vezetett, hogy mára már ennek is van emléknapja, szeptember 1-je.

Fotó: Cadillac

Idén ezen a napon rendezik meg a FIA WEC világbajnokság texasi futamát, a Lone Star Le Mans Race-t, ebből az alkalomból a Cadillac formatervezői egyedi megjelenést készítettek a márka V-Series.R versenyautójának. Ennél az erős rózsaszín fokozatosan megy át feketébe, de azért bőven vannak kék és fehér részletek is, no meg rengeteg márkajelzés. A rajongók a Forza Motorsport szimulátorban is választhatják a különleges megjelenést.