Mr. Beant is felvillanyozná - Mini Cooper SE videóteszt

Érdekes taktikát választott a német-brit gyártó az aktuális nemzedéknél, ügyesen követve a trendeket és a vásárlói igényeket. A megszólalásig hasonló külső ellenére ugyanis két külön Cooper modell alkotja a kínálatot: a belső égésű motoros kivitel (F66) Oxfordban készül, míg az elektromos (J01) önálló, a Great Wall céggel közös platformon Kínából érkezik. Utóbbit mutatjuk be videón, kitérve a vezethetőségre és az árra is, viszont meg kell jegyeznünk, kvalitásai mellett sincs könnyű dolga a Mininek, hiszen a piacon ott a szintén retró stílusú Fiat 500e, illetve hamarosan érkezik az új Renault 5 is. Hát versenyre fel, tegyék csak szebbé – és tisztábbá - az utcaképet!

