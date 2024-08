Ügyféligények - Honda Africa Twin Adventure Sports SD14 teszt

Fotó: PappLaci és PappGeri

Aki először ül rá, csodálkozhat, hogy alig éri el a kuplungkart. Ne is nyúlkáljon utána, mert az a rögzítőfék! Ne felejtsétek el, ez DCT – tehát automata váltós. Míg a kapcsolásba be lehet avatkozni két kapcsolóbillentyűvel – és előzés előtt hasznos is egyet vagy kettőt visszagangolni – a kuplungolás az ő feladata; és jól is csinálja! Parkolásnál egészen finoman lehet araszolni a vassal, menet közben pedig el is felejthetjük, hogy kuplungból kettő is van, és mindegyik automatikusan működik. Ugyanis a DCT jelentése: Dual Clutch Transmission – két tengelykapcsolós erőátvitel. Azonban a motoros kézbe veheti a váltást a két váltóbillentyűvel. Itt most hozzá kell tennem, hogy első találkozásom alkalmával nem örültem a DCT-nek. Azonban az évek múlásával a Honda javított a szoftveren, és ma már – lustaság fél egészség – gyakran ráhagyom a váltás munkáját az automatikára. De kedvencem az S1 kapcsolási program. Majdnem úgy vált, mintha én csinálnám… (a DCT használatáról is már írtam néhányszor régebben, most csak ennyit)

Az első teleszkópok felső végénél látszik, hogy nem villáskulccsal lehet állítani a lengéscsillapítást, hanem ez az elektronika feladata – kábelek jönnek ki a telók felső végéből.

Fotó: PappLaci és PappGeri

Ha megnézitek a két képet, ami az elejéről készült, a jó szeműek látják, hogy az egyik a nappali menetfény, a másik pedig a tompított. Miért írok erről? Azért, mert ugyan van nappali menetfény lehetőség az Africán, de az 1/1975 (BM/KPM) 44.§ (7), közismertebb nevén KRESZ szerint „a forgalomban részt vevő motorkerékpárt tompított fényszóróval kell kivilágítani”. Tehát hiába tud ilyet is az Africa, nem használhatjuk menet közben (álló helyzetben pedig ugye minek). Felhívom a figyelmet, hogy a nappali menetfényt a menüben kell kikapcsolni. Ami viszont érdekesebb, az a kanyarfényszóró, ami a fő világítótestek alatt látható. Ez sötétben (mert a gép tudja, hogy sötét van, és átállítja a műszerfal-tablet fényerejét kisebbre, hogy ne vakítson) ha a motoros bedől a kanyarba, és ilyenkor pont a kanyar borul sötétbe a megdöntött gép miatt, három fokozatban be tudja világítani a kanyar ívét. Tulajdonképpen zseniális, de megjegyzem, hogy sötétben, ha élni akar a motoros még egy kicsit, nem megy gyorsan a kanyarban és nem dönt erősen…