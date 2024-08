Új veszélyre hívták fel az országutakon autózók figyelmét

Eljött a szarvasbőgés időszaka, amikor az autósoknak fokozottan számítaniuk kell az állatok megjelenésére az útjainkon, és nem csak azokon a szakaszokon, amelyeket „Vadállatok” veszélyt jelző táblával jelöltek meg - írta a Kreszvaltozas.hu.

Ebben az időszakban a szarvasok mozgékonyabbak, a veszélyérzetük lecsökken, ezért könnyen kiugorhatnak az útra, különösen alkonyat idején, valamint hidegebb idő beköszöntével. A vadak viselkedése kiszámíthatatlan, hirtelen irányváltásukra bármikor számítani lehet. Egyetlen állat feltűnésekor is számítani kell rá, hogy többen is lehetnek a környéken.

Egy kifejlett hím szarvas akár 2-300 kilót is nyomhat, ezért a gázolás következményei súlyosak lehetnek,

nem csak a vad sérülhet, hanem az autó sofőrje és utasai is. Mivel magas testfelépítésű állatról van szó, elütve akár az utastérbe is bejuthat az szélvédőn keresztül, ami a hegyes agancs miatt különösen veszélyes. Egy autó totálkárossá is törhet, ha szarvassal találkozik.

Fotó: Origo

Napnyugtától, illetve az erdőben, mezők mellett vezető utakon érdemes mérsékelni a haladási sebességet, sorban haladva előnyös a szokásosnál nagyobb követési távolság tartása, hogy legyen idő reagálni, ha az elöl haladó jármű vaddal ütközik, vagy vészfékezésre, gyors kikerülő manővererre kényszerül.

Mikor nagytestű vad ugrik a jármű elé, akkor elsősorban

fékezéssel, dudálással érdemes megpróbálni elkerülni az ütközést,

illetve elérni az ütközés hatásának a csökkentését. A hirtelen irányváltoztatás országúton veszélyes, főképp nagy sebességgel, és súlyosabb következményekkel járhat, mint az állat elütése – a kocsi fölötti uralom elvesztése, kisodródás, felborulás, fának ütközés, vagy a szemből jövővel való frontális ütközés.

Ha baleset következik be, jelezni kell a veszélyt a többi közlekedőnek (vészvillogó, háromszög kihelyezése), a vadat nem szabad megközelíteni, lehúzni az útról, mert ha még életben van, akkor az agancsával, a harapásával, vagy rúgásával sérülést okozhat. Baleset esetén értesíteni kell a hatóságokat – 112-es segélyhívó szám -, és megvárni a rendőri intézkedést. Az elpusztult állat a helyi vadásztársaság tulajdonának számít, az elvitele lopásnak minősül.