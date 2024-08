Végre ezt is megértük: kávéfőzőt szereltek a Mokkába

Fotó: Vauxhall

Noha Nagy-Britannia kapcsán elsőre a tea ugrik be az embernek, azért a kávét is szeretik a szigetországban, ahol naponta 95 millió csészével fogyasztanak ebből az élénkítő italból. Az Opel ottani testvére, a Vauxhall márka most kutatást készített a villanyautó-tulajdonosok körében, amiből kiderült, hogy azok 3/4-e-a úgy tervezi a hosszabb útjait, hogy a töltőpontokon várakozás közben kávézhasson. Ezek után kézenfekvő volt, hogy a Mokka nevű szabadidő-autóba kávégépet szerelnek…

A Mokka Coffe-e csomagterébe rögtön 2 darab (hagyományos és kapszulás), professzionális kávégépet szereltek. Alcantara bevonatú ajtók mögött még kávémalom, tejgőzölő és hűtőgép is rejtőzik, vannak különböző tárolók és egy fiókban barista-eszközök rejtőznek. Legalul egy kempingasztal található, ami az épp lefőzött kávé tálalására szolgál, e mellett még 2 esernyőnek is jut hely, hiszen mégiscsak Nagy-Britanniáról van szó, ahol gyakori a csapadék.

A Vauxhall forgalmazója a brit Cafeology nevű céggel közösen egyedi kávékeverékeket is készített a Mokka Coffe-e számára, a 6 ízt az autó színei ihlették. Az Iconic Green kávékeverék krémes és gazdag ízű csokoládé tónusokkal. A Voltaic Blue édes és élénk gyümölcsös ízű, áfonya és passiógyümölcs jegyekkel. A Contrast Grey egy kiegyensúlyozott, karamell ízű eszpresszó, növényi, földes testtel. Az Arctic White közepes pörkölés, a melasz édességgel. A Cosmic Red enyhe csonthéjas és mogyoró jegyekkel rendelkezik. A Carbon Black nektarin és áfonyás jegyekkel rendelkezik, a legjobban feketén jön ki az íze.