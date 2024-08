WRC: Finnország gyors útjain folytatják

Fotó: Toyota GAZOO Racing

Sokáig az északi pilóták voltak a Finn Rali koronázatlan királyai, de aztán más nemzetiségű pilóták is megléphették azt a bravúrt, hogy nem északi versenyzőként felállhattak a finn dobogó tetejére. Sebastien Loeb, Sebastien Ogier és Kris Meeke számára is jutott a finnországi győztes trófeából. A jelenlegi mezőnyből az észt Ott Tanak volt a legsikeresebb ezen a ralin. Háromszor ért itt célba elsőként. Őt Elfyn Evans, a tavalyi győztes, követi a sorban két győzelemmel. E két pilóta az egyéni világbajnoki címért is küzd, így ismét nagy csata várható a hétvégén.

A Hyundai és a Toyota amúgy is nagy meccset vív idén, mindennél kiélezettebb közöttük a küzdelem. Egy pont választja el egymástól a két gyári alakulatot, s mivel már csak öt rali van hátra, egyetlen esélyt sem szabad elszalasztaniuk a pontszerzésre. Mind az öt ralin erős és kiegyensúlyozott teljesítményre lesz szükségük ahhoz, hogy maximálisan ki tudják használni az 2024-ben bevezetett új pontrendszer minden előnyét. Mivel a két nagymenő, Kalle Rovanpera és Sebastien Ogier csak bizonyos ralikon áll rajthoz, így azokon a ralikon, ahol ők nem álltak rajthoz, Neuville, Evans és Tanak, az egyéni ponttábla első három helyezettje, a lepattanóra hajtottak. Közülük csak Tanaknak sikerült eddig világbajnoki címet nyernie (2019-ben).

Fotó: M-Sport

Rossz hír viszont hármójuk számára, hogy ezen a legendás ralin mind Ogier, mind Rovanpera rajthoz áll a Toyotával és az idei eddigi nyolc raliból ötöt ők ketten nyertek. „A Finn Rali egy különleges verseny a világbajnokságban és az, amelyen minden pilóta szeret versenyezni. Mindent megteszek azért, hogy a lehető legjobb eredményt hozzam a csapatnak. Igazán gyors ralikon nem vettem részt egy ideje, de a megfelelő gyorsaságom jó hétvégét eredményezett Lettországban és remélem ez meglesz Finnországban is.” – szögezte le a nyolcszoros világbajnok Ogier.

Fotó: Hyundai

Az első helyezés megszerzésében nagy ellenfele saját csapattársa, Kalle Rovanpera lesz. A fiatal finn jelenleg kimondottan jó sorozatot tudhat magáénak. Megnyerte a Lengyel Ralit, ahová a sérült Ogier helyett ugrott be, mindenféle előkészület nélkül és simán győzött. Az ezután következő a világbajnokságban idén debütáló Lett Ralin is domináns teljesítményt nyújtott. Ogier, aki Lettországban már rajthoz állt, azért behúzta a második helyet és Ott Tanak lett a bronzérmes. Bár az előny a Hyundaijé még, de a hétvégi rali, a Toyota hazai versenye lesz, amelyen, ha csak nem történik valami váratlan, nem is kérdés, hogy Rovanpera vagy Ogier ér célba elsőként.