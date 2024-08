WRC: Ogier tálcán kapta győzelmét

Fotó: Amber PR

Kalle Rovanpera domináns teljesítményt nyújtott a Finn Rali mind a négy napja alatt, így váratlanul ért mindenkit, hogy az utolsó előtti szakaszon kipördült a pályáról és kiesett. Finnország hét éve vár arra, hogy végre ismét hazai pilóta nyerje meg ezt a ralit. Úgy tűnik legalább még egy újabb évet kell várniuk a finneknek erre. A finn csapattársa, Elfyn Evans sem járt sokkal jobban. Ugyanazon a szakaszon korábban a walesi autóversenyző a Super Sunday pontokra hajtva tért le az útról és esett ki. Pénteken már kibabrált vele a technika ördöge, amikor törött tengelyhajtása miatt vesztett sok időt.

Fotó: Hyundai Motorsport / Vincent Thuillier

Sebastien Ogier jókor volt jó helyen. Bár 2021 óta nem állt itt rajthoz, de Rovanpera kiesését követően átvette az első helyet és azt már nem lehetett tőle elvenni.

„Nehéz most mosolyogni. Mindig jó Finnországban nyerni, de nem így. Sajnálom Kallét és Jonnét, szerencsétlenül jártak egy kővel. Szardínián mi voltunk balszerencsések, és az utolsó szakaszon vesztettük el a győzelmet, most viszont Fortuna a mi oldalunkra állt. Ilyen az autósport” – szögezte le a versenygyőztes francia, aki így az egyéni ponttábla második helyére ugrott. Azután, hogy pénteken Ott Tanak és Elfyn Evans is kiesett, mindketten pontok nélkül hagyják el Finnországot és ezzel a ponttábla harmadik és negyedik helyére estek vissza.

A verseny legnagyobb győztese paradox módon az ezüstérmes Thierry Neuville volt. A belga nyolc pontos előnnyel kezdte meg a Finn Ralit, s 27 pontos előnnyel távozik. A Hyundai is elégedett lehet, ugyanis 20 pontra növelte előnyét a Toyotához képest a gyártók között.

Fotó: McKlein / Toyota GAZOO Racing

Különlegesre sikerült az első tíz helyezés sorsa. A negyedik helytől kezdve ugyanis csak Rally2 pilótákat találunk. Sami Pajari nyitja a sort és Georg Linnamae zárja. Köztük ért célba, a hatodik helyen, a Toyota csapatfőnöke is, Jari-Matti Latvala, aki ezúttal is rajthoz állt hazai raliján.

Fotó: Hyundai Motorsport

Folytatás öt hét múlva a legendás Akropolisz Ralival (2024. szeptember 5-8.).

Fotó: Amber PR

2024-es Finn Rali eredménye

1. Sebastien Ogier (FRA) GR Yaris Rally1 HYBRID 2:25:41,9

2. Thierry Neuville (BEL) i20 N Rally1 HYBRID 2:26:22,0

3. Adrien Fourmaux (FRA) Puma Rally1 HYBRID 2:26:56,0

4. Sami Pajari (FIN) GR Yaris Rally2 2:27:36,4

5. Oliver Solberg (SWE) Fabia RS Rally2 2:33:57,4

6. Jari-Matti Latvala (FIN) GR Yaris Rally2 2:34:36,4

7. Lauri Joona (FIN) Fabia Rally2 2:35:11,3

8. Mikko Heikkila (FIN) GR Yaris Rally2 2:35:13,9

9. Nyikolaj Griazsin (ANA) C3 WRC2 2:35:33,1

10. Georg Linnamae (EST) GR Yaris Rally2 2:35:48,9

Amber PR