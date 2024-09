1 tizeddel fürgébb az Ariya Nismo

Fotó: Nissan

Júliusban jelentették be, hogy a Nissan Motorsport, azaz Nismo visszatér az európai piacra, mégpedig az Ariya villanyautó segítségével. Most közreadták a legfontosabb számokat, ami alapján az előrelépés nem is olyan óriási: a 435 LE/600 Nm rendszerteljesítmény mindössze 41 lóerővel több az Evolve+ E-4orce modell 394 LE/600 Nm-es értékénél, így a 0-100 km/óra gyorsulás is mindössze 1 tizedet javul 5,1-ről 5,0 másodpercre.

Fotó: Nissan

A vezető ennél sokkal nagyobb változásra számíthat, hiszen nem csak a sportosra hangolt felfüggesztést (rugók, lengéscsillapítók, stabilizátor, kormányzás), de átprogramozott, hátsókerék-hangsúlyos (amíg csak lehet 40:60%) E-4orce összkerékhajtást is kap, ami a japán mérnökök szerint 12%-kal jobb kanyarból kigyorsítást eredményez. Ezen felül megnövelték a fékenergia-visszatermelés mértékét is, ami az áramvonalasabb kialakítással azt is eredményezheti – bár ez erősen vezetési stílus függő –, hogy a hatótávolság normál körülmények között nagyobb lesz; igaz, pontos értéket még nem közöltek. A Nissan Ariya Nismo 20 colos Enkei felniken gördül, amelyekre Michelin Pilot Sport EV abroncsokat szerelnek, és első körben a korábban a GT-R-hez adott Stealth Grey színben lesz elérhető. A forgalmazás 2025 januárjában indul kontinensünkön.