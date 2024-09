60 éve kezdték gyártani a GAZ-66 teherautót, a keleti blokk hadseregeinek gerincét

Egységesítés céljából indították el a Gorkij Autógyárban a 2 tonnás terhelhetőségű (+2 tonnát vontathat), összkerékhajtású GAZ-66 teherautó fejlesztését 1958-ban, amellyel a Szovjetunió és szövetségeseinek hadseregeinek felszerelése volt a cél. Ez a típus váltotta GAZ-51 Molotov alapjaira épülő, igen régimódi 63-as típust, teljesen eltérő koncepcióval és erősebb motorral. A konstruktőrök minden akkor csak elérhető megoldást megvalósítottak – igaz, a prototípusokban alkalmazott központi keréknyomás-szabályozás csak 1966-ban, a második sorozatban került bele a GAZ-66-osba, nagyban megkönnyíteve a terepes használatot.

Kiváló terepes volt, és szervokormány, illetve rásegítős fék segítette a sofőr munkáját - de a váltókart kényelmetlenül hátranyúlva lehetett kezelni Fotó: GAZ

Nagy újítás volt a GAZ-66 teherautó buldogfülkéje

Azonos járműhossz mellett növelte a plató méretét, hogy a motor fölé helyezték a fülkét (ellentétben az addig alkalmazott "csőrös" kialakítással), ráadásul a kabin korabeli katonai teherautóktól eltérően teljes egészében fémből készült,

és a szerelés megkönnyítése érdekében előrebillenthetően rögzítették az alvázhoz.

A fejlesztés 1963-ban fejeződött be, és a gyár is készen állt már 1963. novemberében a sorozatgyártásra, azonban a ZMZ motorgyárban csúszott a kifejezetten ide fejlesztett V8-as benzinmotor sorozatgyártása, így csak 1964 júliusában indult a GAZ-66 sorozatgyártása.

A vezetőfülke alatt kapott helyet a 4,25 literes, V8-as benzinmotor Fotó: GAZ

A kéttengelyes jármű összkerékhajtással, terepfokozattal, zárható központi és önzáró első-hátsó differenciálművel jött - olyannyira az úttalan utakra optimalizálták, hogy közúton sokak szerint kínszenvedés volt vele a haladás. Teljes terheléssel akár 81%-os emelkedőn is felkapaszkodott, gázlómélysége 1 méter. Opciósan mechanikus meghajtású csörlő, elektromágneses impulzus fegyverek hatásai ellen szigetelt elektromos rendszer is elérhető volt. A platós alapváltozaton kívül számos különleges változatban gyártották, az orvosi rendelőtől kezdve a mezőgazdasági gépek mobil szervizkocsijáig terjedt a gyári felépítmények sora, de létezett mobil fertőtlenítő állomásként is (ezzel nem a járványokra, sokkal inkább a biológiai-vegyi hadviselésre készültek).