835 lóerős Vanquish koronázza meg az Aston Martin választékot

Fotó: Aston Martin

Eredetileg az AMG-féle V8-as biturbót használó plug-in hibrid hajtással akarták megvalósítani a mérnökök az Aston Martin új csúcsmodelljét, azonban jött Lawrence Stroll, aki ragaszkodott a V12-es blokkhoz – megkapta, ráadásul mindenféle hibrid segítség nélkül. Teljesen átnézték az erőforrást, és minden szükséges alkatrészét módosították annak érdekében, hogy egészen 2030-ig piacon tarthassák azt, merevebb lett a motorblokk, újak a hajtókarok, lecserélték a hengerfejeket, amelyeken belül másként futnak a szívó- és kipufogó-csatornák, az égéstéren belül áthelyezték a gyújtógyertyát. A kisebb tömegű forgórésznek köszönhetően 15%-kal nőtt a turbófeltöltők maximális fordulata, gyorsabban pörögnek fel. A benzinbefecskendező fúvókák szállítási kapacitását 10%-kal megnövelték, hogy tartani tudják a lépést. A teljesen átdolgozott, 5,2 literes V12-es biturbó teljesítménye 835 LE (6500/perc), nyomatéka 1000 Nm (2500-5000/perc). A Valvoline mérnökeivel közösen, az F-1 tapasztalatok felhasználásával készült az új kenési rendszer, az olajhűtő például 50%-kal nagyobb hőleadásra képes, mint korábban.

Fotó: Aston Martin

A hátsó tengelyre építik be a ZF-től származó 8 fokozatú automatikus váltót, odáig egy karbon kardántengely juttatja el az erőt, az elektronikusan vezérelt zárású differenciál reakcióideje 135 milliszekundum. Utóbbi vezérlését a menetstabilizálóval közös processzor végzi, amely képes például célzott fékbeavatkozással támogatni a kanyarodást, illetve összesen 8 fokozatban állítható az érzékenysége – 6-8 között már enged némi keresztben autózást is. A 2.93:1 végáttételt úgy választották meg, hogy az Aston Martin Vanquish könnyedén elérje a 345 km/órás csúcssebességét. A 0-100 km/óra gyorsulás 3,3 másodpercig tart, ami nem rossz egy 1910 kg tömegű (50,6:49,4% tengelyek között tömegeloszlás) hátsókerékhajtású kupétól, ami szándékosan nem verseny-, hanem túraautónak készült.

Fotó: Aston Martin / PHILIPPRUPPRECHT

Ahogy az utóbbi évtizedekben a márkától megszokott, ragasztott alumínium térváz jelenti az alapot elöl kettős keresztlengőkaros, hátul multilink felfüggesztéssel. A közvetlen elődhöz képest 75%-kal növelték a váz keresztirányú merevségét, a tengelytávolságot 80 mm-rel növelték meg úgy, hogy előrébb tolták az első tengelyt – így a korábbinál masszívabb toronymerevítőnek van helye az orrban. A merevebb váz a felfüggesztés pontosabb működését teszi lehetővé, cserében a szilenteket vették puhábbra, a Bilstein DTX elektronikusan vezérelt lengéscsillapítóit használják nagyobb átmérőjű stabilizátorokkal együtt. Szándékosan olyan kormányoszlopot építettek be, ami nem csillapítja a felfüggesztés irányából érkező vibrációkat, az elektromos szervot átprogramozták, a végállások között 2,27-et fordul a volán. Szériában adják a karbon-kerámia fékrendszert, ami az acélfékekhez képest 27 kg-mal csökkenti a rugózatlan tömeget. A Pirelli nem csak a P Zero abroncsok keverékét, de a tömegét is optimalizálta a Vanquish kedvéért.