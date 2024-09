A gyár gyűjteményét gyarapítja a legöregebb Bentley T-sorozatú szedán

Fotó: Bentley

A Bentley márka 105 éves fennállása során történelminek nevezhető a T-sorozat piacra dobása, hiszen azzal tértek át az önhordó karosszériára, és így kivették az egyenletből a karosszériaépítő cégeket. A fejlesztés 1958-ban indult, John Blatchley 1962-re készült el az acél/alumínium önhordó karosszéria megrajzolásával, amely ugyan 18 centivel rövidebb, 13 centivel alacsonyabb és 9 centivel kisebb volt az előd S3-asnál, mégis tágasabb utasteret kínált. Az újonnan kifejlesztett 6,23 literes V8-as 225 lóerejével korának legnagyobb teljesítménysűrűségű erőforrása volt (1,2 kg/LE), 10,9 másodperces 0-100 km/óra sprintet és 185 km/órás csúcssebességet tett lehetővé. A motort és a futóműveket tartó segédkereteket gumi ágyazással rögzítették a karosszériához a vibrációk csökkentése érdekében.

Fotó: Bentley

Ennek az autónak az első, SBH1001 alvázszámú példányát az 1965-ös Párizsi Autószalonon megejtett bemutatót megelőzően a gyár tesztelésre használta azt, majd a bemutató követően sajtóautó volt. Ezt az autót nemrég fedezték fel egy raktárban, ponyvával letakarva, meglehetősen leharcolt állapotban, hiszen több évtizede nem indították azt be, komoly hiányokkal – a teljes utastér hiányzott belőle. Azonban mivel történelmileg jelentős autóról van szó, a gyár úgy döntött, hogy megrendeli annak felújítását, ráadásul úgy, hogy a lehető legtöbbet megőrizzenek az eredetiségből. Miután a Bentley gyakornokok elkezdték az autó szétszerelését, a gyár úgy döntött, hogy a P&A Wood nevű Bentley-specialista cégnek adják a munkát.

Fotó: Bentley

Meglepően jó állapotban volt a motor és a hajtáslánc, egy nagyszervizt követően elsőre beindult az erőforrás, a váltót csak be kellett állítani. A hátsó tengelyen csak a gumialkatrészeket kellett cserélni, azonban annak rögzítőpontjai már korrodáltak voltak. A hidraulikus szintszabályozású felfüggesztés csöveit újra cserélték, a féknyomás-szabályozó szelepeket felújították. Mivel a beltér teljesen hiányzott, és a kábelköteg is hiányos volt, úgy döntöttek, szereznek egy donor-autót, amelyből azokat pótolják – természetesen egy korai példányt kerestek, amelyben még a legelső alkatrészeket tudták kiszerelni. Teljesen eltávolították a fényezést, így kiderült, hogy az egyik hátsó sárvédőt is cserélni kell, a kijavított kocsiszekrényt aztán több réteg alapozóval vonták be, majd jött a fedőréteg. A karosszériadíszeket, beleértve a króm lökhárítókat is csak polírozták, nem krómozták azokat újra, hogy megőrizzék a patinát. Minden apró részlet olyan, mint eredetileg, a biztonsági öveket például ott a Rolls-Royce logó, nincsenek külső tükrök. A legelső Bentley T-sorozatú szedán mostantól kezdve a gyár 45 darabos Heritage Collection gyűjteményének a része, amelyet menetkész állapotban tartanak és különleges alkalmakra vesznek elő – ilyen lesz például jövőre a típus 60. születésnapja.