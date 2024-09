A józan családok kedvence, ami után még mindig megfordulnak az emberek - Hyundai Tucson 1.6 MHEV teszt (2024)

Újak a felnik, a lökhárítók és a szín is, a forma a Hyundai egyik legjobbja

Fotó: Gulyás Péter (Origo)

Húsz évvel ezelőtt, amikor megjelent Európában a Hyundai Tucson, nem sokan gondolták volna, hogy három generációval később már a kontinens egyik legmeghatározóbb autója válik belőle:

2023-ban uralta a kompakt SUV kategória eladásait a kontinensen,

maga mögé utasítva olyan versenyzőket, mint a Nissan Qashqai, a Volkswagen Tiguan vagy a testvérmodell Kia Sportage, de 2024 első felében is dobogós volt a kategóriában, pedig akkor már tudni lehetett, hogy hamarosan érkezik a ráncfelvarrása. Az izgalmas, egyedi forma mellett a tágas és igényes kabin, a hajtásláncok széles választéka és az ötéves, kilométer-korlátozás nélküli garancia a negyedik generációs Tucson fő ütőkártyái. Ezek az előnyök a frissítés után is megmaradtak, de a típus szinte minden téren fejlődött is az elődjéhez képest.

Ezután is a külső fogja eladni

Még mindig működik a zseniális formatervezői trükk, hogy kikapcsolt állapotban a nappali fények ugyanúgy néznek ki, mint a rács többi díszítő eleme, ezért tökéletesen beleolvadnak a környezetükbe

Fotó: Gulyás Péter (Origo)

Mivel sokan a különleges, semmihez sem hasonlítható dizájn miatt veszik a típust, ahhoz csak finoman nyúlt hozzá a Hyundai, leginkább a hűtőmaszk és az abba integrált, immár

lézervágású, fényesebben világító nappali fények

kialakítása változott. Nagyobbak lettek a rácsot alkotó egységek (négy helyett már három sorban helyezkednek el), az irányjelzőt a sarkokban lévő nappali fénybe integrálták. Kikapcsolt állapotban egy nagy sötét trapézt alkot a hűtőrács a Tucson orrán, ez adja meg a kocsi arckifejezését, a valódi fényszórók szinte észrevétlenül bújnak meg a maszk két oldalán lévő fészkekben.

Tele van izgalmas élekkel, konvex és konkáv felületekkel a Tucson oldala. Egy baleset után nem lehet egyszerű dolga a karosszériásoknak, ha a formákat vissza akarják állítani

Fotó: Gulyás Péter (Origo)

Természetesen a lökhárítókat és felniket is átrajzolták a modellfrissítésnél, ezen kívül újak az ezüst színű alsó védőlemez-imitációk, és a nyíl alakú hátsó lámpákat a legújabb divatnak megfelelően már világító csík köti össze. Annak viszont gyakorlati haszna is van, hogy a korábban domború hátsó Hyundai emblémát lapossá tették és az üveg alá költöztették, így 75 mm-rel nagyobb lehetett a hátsó ablaktörlő, és sokkal nagyobb felületet töröl tisztára.

Teljesen új a belső

Prime felszereltségtől jár a látványos, 2x12,3 colos, ívelt kijelző

Fotó: Gulyás Péter (Origo)

Bár a külsőhöz óvatosan nyúlt a Hyundai, a műszerfalat viszont úgy, ahogy volt, lecserélte. Az új,

a korábbinál letisztultabb és jobb minőségű belső már az Ioniq 5-ére emlékeztet

a szélesvásznú, ívelt (2 x 12,3 colos) kijelzőkkel, illetve az új klímapanellel, középkonzollal, háromküllős kormánnyal és az utas előtti polccal.