A magyarok ezeket a funkciókat várják legjobban a jövő autóitól

Legújabb kutatásában arra volt kíváncsi a Chery Group, hogy a magyarok szerint milyenek lesznek néhány évtized múlva az autók, illetve melyek azok a funkciók, amelyeket szívesen látnának a hazai sofőrök a járművekben. A válaszok alapján egyértelmű, hogy viszonylag magas azok aránya, akik egyáltalán nem szeretnék, ha kivennék kezükből a kormányt, viszont sokan örülnének önjavító vagy éppen sokkal takarékosabb autóknak.

Meglehetősen szkeptikusak a magyarok azzal kapcsolatban, hogy mikor szorítják ki a hagyományos üzemanyagokat használó motorokat az új, alternatív megoldások. A megkérdezettek valamivel több mint tizede úgy véli, hogy az alternatív üzemanyagok és hajtásláncok mindig is kisebbségben maradnak majd. A válaszadók negyede látja úgy, hogy 10-15 éven belül betiltják majd a benzin- és dízelmotorokat, vagyis egyéb megoldást kell majd használni. A legtöbben, a kérdőívet kitöltők 62 százaléka szerint pedig hosszú távon is egymás mellett léteznek majd a régi és az új technológiák.

A kutatás során arra is rákérdeztek, hogy melyik az az eleme a vezetésnek, amit a legszívesebben átengednének a sofőrök az autójuknak. Arányaiban a legtöbben azok voltak – a megkérdezettek közel egyharmada –, akik semmit nem bíznának a járműre, egyáltalán nem akarják, hogy az autójuk helyettük vezessen. A parkolást a válaszadók ötöde engedné át szívesen az autójának, míg 16 százalék a hosszú, monoton vezetéstől szabadulna meg így. A lehetőségek között szerepelt, hogy a jármű automatikusan fizesse be a parkolási és úthasználati díjakat is, azonban úgy tűnik, a pénzügyek kezelésében meglehetősen konzervatívok a magyarok, mindössze a válaszadók 14 százaléka engedné ezt át járművének. A dugóban történő közlekedést a válaszadók mintegy tizede bízná autójára, az olyan üzemeltetési feladatok, mint a tankolás, vagy a szerviz meglátogatása esetében pedig 8 százalék tenne így.

Azzal kapcsolatban, hogy a következő 5-10 évben az autók milyen jellemzői változnak majd meg leginkább, alaposan megoszlottak a vélemények. Arányaiban a legtöbben, a válaszadók 22 százaléka úgy gondolja, hogy a jelenleginél jóval takarékosabbak lesznek majd a járművek. Kényelmesebb, praktikusabb autók elterjedésében a megkérdezettek 17 százaléka bízik, és majdnem ugyanilyen arányban vannak azok (16 százalék), akik szerint a dizájn változik jelentősen, futurisztikus formatervezésű járművek lepik el az utakat.