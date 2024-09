A magyarok szerint az önvezető autók még sokáig nem veszik át az uralmat

A válaszadók 20 százaléka véli úgy, hogy a nagyvárosok belső részeire csak autómegosztó szolgáltatás keretében működő járművekkel lehet majd bemenni, amelyek állandóan használatban lesznek, így nem lesz szükség parkolóhelyekre. A kérdőívet kitöltők valamivel kevesebb mint tizede szerint pedig a technológiai fejlődésnek köszönhetően a jövő autói az eredeti méretük töredékére össze tudják majd hajtani magukat, amikor nincs bennük utas, így sokkal kisebb helyre lesz szükség a parkolásukhoz.

A kutatás arra is rámutatott, hogy szemben rengeteg más árucikkel és szolgáltatással, a magyarok várakozásai szerint az autóvásárlás még hosszú ideig nem helyeződik át az internetre, és a fizikai térben valósul majd meg. A kutatás során a válaszadók 51 százaléka vélte úgy, hogy 15-20 év múlva is ugyanúgy vásárolunk majd autót, ahogyan most. A megkérdezettek negyede szerint ugyanakkor egyáltalán nem veszünk majd autót másfél-két évtized múlva, hanem szolgáltatásként vesszük igénybe a járműveket, és csak a használatukért fizetünk. A kérdőívet kitöltők mindössze kevesebb mint egynegyede véli úgy, hogy teljesen általános lesz, hogy az interneten rendelünk majd autót, amit ki is szállítanak nekünk.