A Renault Master nyerte az International Van of the Year 2025 címet

Fotó: Renault

A Hannoveri IAA haszonjármű kiállításon jelentették be, hogy az International Van of the Year 2025 címet egyhangú szavazással a Renault Master hódította el, a megosztott második helyre a Ford E-Transit Connect és a Stellantis ProOne Large Van került. A franciák 5. alkalommal hódították el a díjat, és idén ismétli magát a történelem, hiszen 27 évvel ezelőtt a Renault Scénic I lett az európai Év Autója, és a Renault Master II nyerte el az IVOTY díjat, idén pedig a Renault Scénic E-Tech Electric lett az európai Év Autója, és a Renault Master nyerte az IVOTY elismerést.

Fotó: Renault

Az IAA-n tartották a tüzelőanyagcellás-elektromos Renault Master H2-Tech közönségpremierjét, ami a jövőben a dízelmotoros és az akkumulátoros-elektromos meghajtás mellett gyarapítja a választékot majd 2025-től. A HYVIA által fejlesztett tüzelőanyagcellás változatot ugyanazon a gyártósoron készítik, ahol a többi modellt. Ez az elektromos haszonjármű 700 km-es hatótávolságot és 5 perces feltöltési időt ígér. A Renault dedikált kereskedéseket és szervizpontokat üzemeltet majd a tüzelőanyagcellás modellek forgalmazására azokon a helyeken, ahol a megfelelő töltő-infrastruktúra kiépül.