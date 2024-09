A Renault-Nissan szállítja a hatótávnövelőt a brazil Lecar villanyautóhoz

Fotó: Lecar

Brazíliában nagy távolságok vannak, ezért a helyi igényekre szabott Lecar nevű villanyautót eleve hatótávnövelővel és 1000 km-es hatótávolsággal képzelték el. Most már egészen közel vannak a végleges megjelenéshez, és most egy fontos téren is közelebb kerültek a műszaki tartalom véglegesítéséhez, hiszen aláírták a szerződést a Renault-Nissan belső égésű motorokkal foglalkozó leányvállalatával, a Horse Powertrain-nel évi 12 000 darab (igényektől függően növelhető a darabszám) hatótávnövelő (HR10 115 LE/200 Nm) szállítására.

Fotó: Lecar

A Lecar 459 Hybrid egy 4,35 méteres személyautó, amelynek 18,4 kWh kapacitású akkumulátora mintegy 100 km-es hatótávolságot tesz lehetővé, a hatótávnövelő üzemanyagtankja 35 literes – a helyi piac sajátosságának megfelelően benzinnel és alkohollal egyaránt üzemeltethető a 3 hengeres turbómotor. A hátsó kerekeket hajtó villanymotor 163 LE/258 Nm teljesítményű. Még folyik a gyár építése, de a Lecar startup bízik abban, hogy a terveknek megfelelően 2026-ban el tudják indítani a saját fejlesztésű modelljük sorozatgyártását, amelyet 147 900 realos, azaz 9,5 millió Ft-os áron akarnak adni.