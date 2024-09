A terepmotorozás és a biztonság is kulcskérdés volt a Nagyvasak Harcán

Fotó: Tóth Balázs / Heves Megyei Hírlap

Második alkalommal rendezték meg a Nagyvasak Harcát Nagyvisnyón. Az idén kétnapos rendezvény középpontjában egy amatőr túraendurós verseny volt, amelyet szombaton rendeztek a tavalyinál nehezebb pályán, és több résztvevővel. Pénteken a benevezett versenyzőknek kvalifikációs futamon kellett részt venniük, a környéken kijelölt tíz kilométeres tényleges terepen különböző feladatokat kellett megoldaniuk a vállalkozóknak. A szombati versenyen ezúttal is két kategóriában indultak a motorosok, külön versenyeztek a 160-210 öntömeg közötti túraenduro motorkerékpárok és 210 kiló felettiek, azon belül pedig BMW GS kupát is rendeztek.

Fotó: Tóth Balázs / Heves Megyei Hírlap

A napot motoros bemutatók színesítették, itt volt Zsigovits Norbert, aki nem csak superenduro produkcióval készült, de versenyen kívül teljesítette a túraenduró pályát is. Voltak crossmotorok, triálmotorok, valamint salakmotor is, utóbbival egy gyorsulásra is ki lehetett állni, de az elektromos motorkerékpár kétszer is simán lehagyta a füvön kevésbé jól gyorsuló salakmotort.

Fotó: Tóth Balázs / Heves Megyei Hírlap

Sági Tibor, a HUMDA szakmai tanácsadója, a Hungária Rendőregylet titkára elmondta, a tavalyi első rendezvényhez nagy várakozással álltak hozzá, volt rá érdeklődés, pozitív visszajelzéseket kaptak, ezért rendezték meg a másodikat is. Az előző évihez képest lényegesen több tesztmotort hoztak el a márkaképviseletek, idén 16-an mutatták be kínálatukat a potenciális vásárlóknak. A tesztmotorokat a regisztrálók el is vihették egy körre, a környéken harminc kilométert motoroztak polgárőrök vezetésével. Ami a versenyt illeti, azt a visszajelzést kapta, hogy a részt vevők jövőre is szívesen jönnének, még nehezebb pályára. Sági Tibor kifejtette, a HUMDA Zrt-nek nem csak a technikai sport támogatása, a rendezvényszervezés a fő feladata, hanem a közlekedésbiztonság előrébb mozdítása is, ezért volt olyan betétprogram is, ami mindenki érdeke, s hangsúlyozza, a legfőbb érték az emberi élet, a megóvása fontos. Ebben felhívták a figyelmet azokra a szituációkra, amelyek a balesetekért felelősek.

Fotó: Tóth Balázs / Heves Megyei Hírlap

S valóban, Pintér József veszprémi baleseti helyszínelő előadására sokan voltak kíváncsiak a sátor árnyékában, a humorral oldott előadás viszont véresen komoly volt. Kezdve azzal, hogy már a gyerekre megfelelő bukósisakot kell adni a kerékpározáshoz, mert egy esés is kihat egész felnőtt életére, folytatva azzal, hogy a milliós, nagy erejű motorokra nem vesznek föl bukósisakot a vezetők. Ezekhez is megfelelő méretű bukósisak kell, nem csak egy tésztaszűrű, vagy fém bili, hiszen egy kisebb esés is végzetes lehet a motorosnak. És rátért a közlekedési szabályok figyelmen kívül hagyására, elrettentő, elgondolkodtató videókat, valamint baleseti helyszíneket bemutatva.