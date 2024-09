A vezetőt helyezi a középpontba a Lotus 1000 lóerős sportkocsija

Fotó: Lotus

Karbon vázat és karbon karosszériát használ a Lotus Theory 1, elöl-hátul kettős keresztlengőkaros felfüggesztéssel, elektronikus vezérlésű lengéscsillapítással. A karosszéria hossza 4490 mm, szélessége 2000 mm, magassága 1140 mm, a tengelytávolság 2650 mm. A 2 hajtómotoros összkerékhajtás (a villanymotorokat a váz tartóelemeként építik be) rendszerteljesítménye 1000 lóerő, amivel az 1,6 tonna tömegű autó kevesebb, mint 2,5 másodperces 0-100 km/óra sprintre képes. A viszonylag alacsony tömeg annak tudható be, hogy mindössze 70 kWh kapacitású az akkumulátor, amivel azért 402 km-es szabványos hatótávolság realizálható – feltéve, hogy nem sokat próbálja az ember a 320 km/órás csúcssebességet. Mintegy 10%-kal növelik a hatótávolságot a Pirelli P Zero Elect abroncsok, amelyek aktuálisan az Emeya és az Eletre használ.

Fotó: Lotus

Rendhagyóak a felfelé-hátrafelé nyíló ajtók, amelyek segítségével mindkét irányból könnyen meg lehet közelíteni a központi vezetőülést, illetve szűk helyen is nyithatóak, hiszen csak 20 centi helyre van szükségük oldalirányban; sok piacon lévő szuperautónál ez bizony problémát tud jelenteni. Egymás mellett 3 ülést helyeznek el, a vezetőt kissé előre tolva középre helyezik, a beavatkozók mind by-wire rendszerűek, azaz csak elektronikus kapcsolat van a kormány illetve a pedálok és a kerekek között. Azért választották ezt, mert 4-es szintű, azaz emberi beavatkozás nélküli önvezetésre képes rendszer is van a fedélzeten.

Fotó: Lotus

A 4 darab Lidar érzékelő csak szükség esetén jön elő, van még 6 darab nagy felbontású kamera és számos rövid- és hosszúhullámú radar figyeli az autó 200 méteres körzetét. A Lotuswear nevű rendszer nem csak a megszokott hang- és képi jelzések segítségével kommunikál a sofőrrel, de mozgással is, egészen pontosan a kormányszarv karimájának pulzálásával. De nem csak befelé kommunikál az autó, hiszen a karosszéria külsején is ott egy változó színű csík, amellyel veszélyre tudja felhívni a többi közlekedő figyelmét a Lotuswear.

Fotó: Lotus

Colin Chapoman is örülne a végletekig kihegyezett egyszerűsítésnek, amíg egy átlagos autóban mintegy 100 anyagot használnak a külső és belső felületeken, a mérnököknek sikerült elérni a Theory 1 tanulmánynál, hogy mindössze 10 anyagot látunk. Az újragondolt és leegyszerűsített felépítésének áldásos hatása a gyártási, majd az újrahasznosítási költségek csökkenése, ráadásul már ezek a felhasznált anyagok is újrahasznosítottak: