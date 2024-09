Amerikai izomautók tulajdonosai találkoztak Szécsényben

Fotó: Vendel Lajos / Forrás: Nool.hu

Több mit negyven amerikai izomautó érkezett. Aki ellátogatott az MNM Forgách-Lipthay Kastélymúzeum udvarára szombat délután, láthatta őket. A rendezvényen különleges és ritkaságnak számító járművekből sem volt hiány. A szécsényi Horváth István, az esemény főszervezője és egyben az MHT-Mustang Lovagok tagja a helyszínen a portálunknak elmondta, hogy az MHT-Mustang Lovagok a szécsényi múzeum meghívására vettek részt a rendezvényen.

Fotó: Vendel Lajos / Forrás: Nool.hu

– Korábban volt már egy hasonló jellegű találkozó a kastély kertjében, így az alapján gondoltam, hogy az MHT-Mustang Lovagok közösségével is tarthatnánk egy ilyen eseményt. Az MHT-Mustang Lovagok nagy létszámú csoportja kizárólag Ford Mustang tulajdonosokból áll, akiknek saját rendezvényei, illetve jótékonysági eseményeik is vannak – fogalmazott Horváth István. Hozzátette: – A szécsényi találkozóra 43 autótulajdonos érkezett az egész országból. A térséget tekintve, Szécsényből hárman, illetve Pilinyből egy járműtulajdonos vett részt az eseményen.

Fotó: Vendel Lajos / Forrás: Nool.hu

Amerikai izomautók, köztük igazi ritkaságok is érkeztek

Horváth István kifejtette továbbá, hogy a találkozón a legkülönlegesebb jármű egy sötétzöld 2022-es évjáratú Shelby GT500-as autó volt, amely az eseményen látható Ford Mustangoknak gyakorlatilag az elérhető legextrább változata volt. Továbbá igazi ritkaságnak számított a 2005-2006-os évjáratú ezüstszínű Ford Mustang is. A főszervező végül kitért arra is, hogy amennyiben lesz rá lehetőségük a jövőben szívesen visszatérnek majd az MNM Forgách-Lipthay Kastélymúzeumba. Az izomautók megtekintésén, illetve a múzeum kiállításain kívül autógumi dobó és felni tartó verseny, autó szépségverseny, valamint kvíz is várt a látogatókra. Az eseményt végül a Ford Mustangok felvonulásával zárták a városban.

Lászlók Judit / nool.hu