Az autós találkozó is küzdött az esővel

Fotó: Szabóné Zsedrovits Enikő

Új helyszín, régi barátok

A találkozó egyik szervezője, Ürmös Gábor, elmondta, hogy a rendezvény már második éve Dunaújvárosban zajlik, ám idén egy új helyszínen, a kemping területén gyűltek össze az autók szerelmesei. A találkozó célja, hogy különböző autómárkák és stílusok kedvelői összejöjjenek, megosszák egymással szenvedélyüket, és közösen töltsenek el egy kellemes hétvégét.

- A találkozón országszerte érkeznek résztvevők, nem csak a helyieket célozzuk. Egy nagyobb közösség építésére törekszünk, ahol az emberek kapcsolatokat építhetnek és szórakozhatnak – tette hozzá Ürmös.

Autós limbó és alkatrészhajítás: különleges programok esőben is

A találkozó egyik legnagyobb vonzereje a változatos programok voltak, amelyek között idén is szerepelt az alkatrészhajító verseny, a felni kitartó és az autós limbó. Az autós szépségversenyek pedig igazán különleges kiállítási darabokat vonultattak fel. A Retro kategóriában a '95 előtti autócsodák, például a VW Golf2, Trabantok és harminc éves BMW-k is bemutatkoztak.

- Bár az időjárás nem a legkedvezőbb, bízunk benne, hogy még többen érkeznek, hiszen a kapunyitás óta csak két óra telt el – mondta Gábor a szombati nap elején, amikor az eső elrettentett néhány érdeklődőt.

Gyermekbarát élmények: ugrálóvár és játszósarok

Az idei találkozón a családosokra is gondoltak a szervezők. Eredetileg a gyermekek számára játszósarokkal és ugrálóvárral készültek, hogy a kicsik is találjanak maguknak szórakozási lehetőséget, miközben a szülők az autók között barangoltak. De az ugrálóvárat az eső elmosta.

Már a hetediket tervezik

A Márkafüggetlen Autós Találkozó ismét összefogta az autós közösséget, ahol a barátságok és közös szenvedélyek tovább erősödtek. Míg az időjárás nem volt a legkedvezőbb, a rendezvény mégis sikeresen lezajlott, és a résztvevők remélik, hogy jövőre, immár hetedik alkalommal, ismét együtt ünnepelhetik az autózás iránti rajongásukat.

Török Tímea / duol.hu

