Az év végén kezdi meg a működést a Geely saját műholdas kommunikációs hálózata

Fotó: Geely

Számos olyan digitális szolgáltatást kínál a Geely autógyár, amelyek aktuálisan még a földi kommunikációs hálózatokra, azaz mobiltelefon-lefedettségre hagyatkoznak. Azonban az év végével már részben függetleníti magát ezektől, azaz olyan helyeken is tudja majd biztosítani ezeket a szolgáltatásokat, ahol nincs mobil térerő. Például a navigáció is működik olyan helyeken is, ahol nincs elérhető mobilszolgáltatás, vagy a földi rendszer kiesése esetén is lehet használni a kommunikációra alapuló szolgáltatásokat. Mindezt a saját, a Geespace nevű cég által felbocsátott, saját fejlesztésű műholdakból álló hálózatával valósítja meg a Geely konszern. Eddig már 20 műholdat állítottak Föld körüli pályára (először 9-et, aztán 11-et bocsátottak fel), ehhez még hozzájön egy adag, majd az év végén elindítják a szolgáltatást. Először Kínában, majd a Közel-Keleten kapcsolják élesre a rendszert, a világ többi részén pedig a műholdhálózat kiépülésének függvényében fogják elindítani a szolgáltatást. Az igazsághoz hozzátartozik, hogy egyelőre csak 3 olyan autót kínálnak, amelyek fedélzeti rendszere támogatja a műhold-alapú kommunikációt, ezek a Geely Galaxy E8, a Zeekr 001 és a Zeekr 007.