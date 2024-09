Lenyűgöző tanulmányként támadt fel az egyik legkülönlegesebb Citroën

Az SM ma is egy kultikus modellnek számít, amit világszerte keresnek a gyűjtők

Fotó: Citroën

1970-1975-ig gyártotta a Citroën az első SM-et, amely arról nevezetes, hogy kizárólag V6-os Maserati-motorokkal volt kapható (erre utal a nevében az M betű), mivel akkor az olasz márka a francia cég tulajdonában volt.

Robert Opron formatervező szép és rendkívül áramvonalas karosszériát álmodott

a közel 4,9 méter hosszú kupénak, amelynek fő külső jellegzetességei a plexi búra alá rejtett fényszórók és rendszám, a lejtős övvonal, és a burkolt hátsó kerekek voltak.

Az SM jellegzetes vonalvezetése segítve a levegő áramlását az autó elejétől a karcsúbb hátsó része felé

Fotó: Citroën

Az SM technikája sem volt hétköznapi, kanyarban elforduló fényszórókkal, változó rásegítésű szervokormánnyal, légkondicionálóval, esőérzélős ablaktörlőkkel és – a rugózatlan tömeg csökkentése érdekében – a féltengelyek belső oldalára tett első tárcsafékekkel, valamint opciósan üvegszálas felnikkel szerelték fel.

Korának leggyorsabb elsőkerék-meghajtású autója volt,

a 174 lóerős motorral megfutotta a 220 km/h-t, és 8,5 másodperc alatt gyorsult fel 0-100 km/h-ra. Magas ára, tetemes fogyasztása és ingadozó minősége miatt azonban mégsem lett sikeres, viszont a technikája – például a rendkívül kényelmes rugózást és kanyarban minimális oldaldőlést biztosító hidropneumatikus felfüggesztés – tovább élt az 1974-ben bemutatott népautóban, a CX-ben.

A műszerfal a kör alakú műszerekkel és a különleges kormánykerékkel egyszerre volt funkcionális és esztétikus

Fotó: Citroën

A luxuskupé most bemutatott új változata – amely élőben a Chantilly Arts et Elegance veterán szépségversenyen debütál szeptember 15-én, aztán az októberi Párizsi Autószalonon is látható lesz – egy jövőbe mutató koncepció, amellyel a Citroën a prémiummárkája,

a DS Automobiles a 10. születésnapját ünnepli.

Ezúttal is egy nyúlánk és alacsony, karcsú kupét alkottak a franciák, hosszú motorháztetővel, szúrós tekintettel és szögletes orr-résszel.

Csak 3 centivel hosszabb, 2-vel szélesebb a réginél az új, viszont a szélessége 14 centivel nőtt

Fotó: DS Automobiles

A 4940 mm hosszú, 1980 mm széles és mindössze 1300 mm magas tanulmány méreteiben közel áll szellemi elődjéhez, bár a DS megjegyzi, hogy „a hatékonyság érdekében” 35 mm-rel közelebb ül a talajhoz.