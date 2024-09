Egy hét alatt 25 000 megrendelést gyűjtött a Zeekr első családi autója

Fotó: Zeekr

Azon kínai márkák között van a Geely konszernhez tartozó Zeekr, amelynek a kínálatában óriási méretű egyterű is van (a 009-esből készült a Volvo EM90), azonban mivel azt luxus személyszállítóként pozicionálják a piacon, csak most dobták piacra első családi autójukat, a 7X elnevezésű szabadidő-autót. A 4825 mm hosszú, 1930 mm széles, 1656 mm magas és 2925 mm tengelytávolságú autó a SEA műszaki alapot használja, azonban a jelentős méretek ellenére is csak 5 személyes az utastér, ami mögött még 616 literes csomagtartónak jut hely.

Fotó: Zeekr

Teljesítményadatokat nem közöltek, de azt igen, hogy mindössze 3,8 másodperc alatt gyorsul 100 km/órás tempóra a Zeekr 7X. A 800 voltos nagyfeszültségű rendszer villámgyors töltést tesz lehetővé, a 10-80%-os töltés 10,5 percig tart kellően nagy teljesítményű töltőoszlopon. A 75 kWh kapacitású akkumulátorral a nagyvonalú kínai szabvány szerint 605 km-es hatótávolságra képes, az opciós 100 kWh-s teleppel már 780 km a hatótáv. Kínában az első hét alatt 25 000 megrendelést gyűjtöttek a Zeekr 7X-re a kereskedők, az autó 1 éven belül elérhető lesz a Zeekr globális piacain, így Európában is.