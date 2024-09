Egy ID.3 GTX is megkapta a „Tűz és Jég” csomagot

Fotó: Volkswagen / Daniel Wollstein

1990-ben és 1991-ben volt választható a Volkswagen Golf Fire+Ice limitált széria, amely az akkor bemutatott Fire, Ice and Dynamite mozifilmhez csatlakozott – a filmben megjelentek a VW termékei, az autó üléskárpitját pedig a rendező Willy Bogner álmodta meg – sötétlila fényezéssel, karosszéria-szélesítésekkel és 15 colos Estoril felnikkel. Eredetileg 10 000 példányt akartak készíteni, végül 16 700 darabot sikerült eladni. Ezt a megjelenést némileg modernizálva alkalmazták most egy Volkswagen ID.3 GTX esetén, az alkalom az ID.Meeting nevű villanyautó-találkozó volt.

Fotó: Volkswagen / Daniel Wollstein

Ezúttal a Bogner divatmárka tervezői segítettek a Volkswagennek – Willy Bogner is tagja a divatházat birtokló családnak, ahol Fire+Ice néven jelenleg is van kollekció –, ezúttal Electric Violet nevű alapszínt választottak, amire 3 rétegben vitték fel az apró üveggyöngyöket tartalmazó lakkrétegeket. A beeső fény szögétől függően sötétkék, lila vagy épp fekete a Volkswagen ID.3 GTX Fire+Ice, az ablakkeretek Flamind Red színűek, egyediek a 21 colos felnik, és természetesen az eredeti Fire+Ice logó is ott van a B oszlopon.

Fotó: Volkswagen / Daniel Wollstein

Az utastérben is a tűz és jég kettőssége, azaz a piros és a kék a meghatározó, a pedálokat is lecserélték, a menetpedálon a Tűz, a fékpedálon a Jég logó látható. A műszerfal felső burkolatát és a padlószőnyeget Fire+Ice mintával látták el, az üléskárpiton pedig az aktuális divatkollekcióból származó dzsekik jelennek meg, amelyek cipzárját lehúzva az eredeti, 1990-es kárpit bukkan elő. Nem nyúltak a technikához, a Performance változatból építették a különleges autót, tehát 326 LE/545 Nm teljesítményű a hátsó kerekeket hajtó villanymotor, ami 5,7 másodperces 0-100 km/óra gyorsulást tesz lehetővé, a végsebesség elektronikusan korlátozott 200 km/óra.