Érkezik a V8-as szívómotorral szerelt GR Supra

Fotó: Supercars / Toyota

A Gazoo Racing is beszáll az ausztrál Supercars bajnokságba, a Chevrolet és a Ford mellett 3. márkaként a 2026-os szezontól színesíti majd a mezőnyt, legalább 2 csapat indul majd az autóikkal. A Walkinshaw Andretti United csapat már aláírt a japánokkal (Chaz Mostert és Ryan Wood lesznek a sofőrök), hamarosan bejelentik a második istállót is, és könnyen lehet, hogy még több is.

Fotó: Supercars / Toyota

A Toyota ausztrál fejlesztőközpontjában dolgoznak a versenyautón, a GR Supra karosszériába a Lexus-féle 2UR-GSE 5,0 literes V8-as szívómotort szerelik. A Gen3-as szabályzatban a bukókeret, a fékek, a pedálok szabványosak, az autógyártók a saját motorjaikat használhatják, hogy csökkentésk a versenyeztetés költségeit. A felniknek „ujjbarátnak” kell lennie, hogy megkönnyítsék a szerelők dolgát kerékcserénél. Az aerodinamika által generált leszorító-erőt 67%-kal csökkentették a Gen2-höz képest, hogy megnöveljék az előzések számát, a saját tömeg 1340 kg, amiből 95 kg jut a vezetőre (az üléssel kell elérni ezt a minimum-tömeget).

Fotó: Supercars / Toyota

Az ausztrál Supercars bajnokságban E75-ös benzint használnak, amelynek kisebb az alkoholtartalma a korábbi E85-höz képest, de az teljes egészében megújuló forrásból származik, így környezetbarátabb az új üzemanyag. A Toyota egyébként legalább 5 évre kötelezte el magát a versenysorozat mellett.