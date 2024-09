Érkeznek a kihegyezett elektromos Minik

Fotó: Mini / MIIT

Csak akkumulátoros-elektromos változatban létezik a Mini Aceman nevű szabadidő-autó, és annak is elkészítik a JCW változatát, ezt a hajtást aztán megkapja a szintén Kínában készülő testvér, a Mini Cooper E JCW is. Most ennek a két autónak a fényképei megjelentek a kínai védjegyadatbázisban, így már ismerjük a végletekig fokozott megjelenést, amelynek a légterelők mellett akár színátmenetes tető is része. Új elem a 3 ajtós változat fekete csomagtérfedél-betétje.

Fotó: Mini / MIIT

A technikáról annyi ismert, hogy új, nagyobb teljesítményleadású lítium-ion akkumulátort kapnak a JCW sportmodellek, az első kerekeket pedig 259 lóerős csúcsteljesítményű villanymotorja hajtja, illetve ezzel párhuzamosan áthangolják a felfüggesztést és az elektronikus beavatkozók működését is. Pontosabb részletekkel majd a Cooper E JCW és Aceman JCW hivatalos bemutatása után tudunk szolgálni a Mini eddigi legsportosabb villanyautóiról.