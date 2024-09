Fél számmal nagyobb pickupot készít a Nissan

Fotó: Nissan / MIIT

Idestova 10 éve készül a Nissan Navara aktuális generációja, tehát megérett már a leváltásra (ami az USA-ban már 2022-ben megtörtént). Most a kínai védjegy adatbázisban megjelentek egy új Nissan pickup ábrái, ami a rendhagyó megjelenés mellett a korábbinál fél számmal nagyobb méreteket is kap. A Yuanye Z9-es esetén tengelytávolságot 170, szélességet 90, a hosszot 260 mm-rel növelték meg a Navarához képest, viszont annál 140 mm-rel alacsonyabb az új pickup. A belső térről még nincsenek képek, de annyi azért látható a védjegy-adatbázisban megjelent fotókon, hogy lesz olyan változat, ami panoráma napfénytetőt kap. Kínában 2,0 literes turbómotorral (258 LE) kezdik majd a Nissan Yuanye Z9-es forgalmazását, de választható lesz dízelmotor is, és lesz majd újenergiás változat is – még nem tudni, hogy hatótávnövelős elektromos, vagy plug-in hibrid hajtás lesz az alternatíva. A hivatalos leleplezésre legkésőbb 2025 elején kerül sor, akkor majd többet tudunk meg a típus globális forgalmazásával kapcsolatban is.