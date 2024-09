Frissült az XC90, mert egy darabig még velünk marad

Fotó: Volvo Cars

Feladta azt a tervét a Volvo Cars, hogy 2030-ra már csak villanyautókat kínál, helyette a svédek is azt a stratégiát követik, hogy piactól függően állnak át az akkumulátoros-elektromos autókra. Egészen pontosan az új célszámok szerint az értékesítés 90-100%-a lesz elektromos vagy plug-in modell, a 10%-os bizonytalansági tényező pedig az esetleg addig kínálatban maradó lágyhibrid modelleket jelenti. A hátralevő 7 év nagy idő, de nem feltétlenül indokolja egy teljesen új belső égésű motort használó járműgeneráció kifejlesztését, úgyhogy a meglévő autókkal is foglalkoznak. Itt van például a Volvo XC90 második frissítése, amely akkor debütált, amikor az akkumulátoros-elektromos EX90 első példányai megérkeztek a kereskedőkhöz.

Fotó: Volvo Cars

Épp csak annyit módosítottak a külső részleteken, hogy felismerhető legyen a változás, az igazi újdonságot a teljesen új beltér jelenti, amelynek központi eleme az EX90-esben is használt infotainment rendszer. Ennek nagyobb méretű, 11,2 colos képátlójú központi képernyőjét már kiemelve építik be, a monitor felbontását is megnövelték az élesebb kép érdekében. Teljesen új a grafika és a menürendszer, amit a 2020 után gyártott Volvók tulajdonosai (C40, XC40, EX40, EC40, S60, V60, V60 Cross Country, XC60, S90, V90, V90 Cross Country és XC90) távoli frissítéssel megkapnak majd 2025-ben. Kevesebb böködéssel használhatók a fedélzeti rendszerek, jobban a plug-in modellekhez igazították a működést, például beállítható olyan övezet, ahol elektromosan halad az autó.

Fotó: Volvo Cars

Új lengéscsillapítókkal javítottak a Volvo XC90 komfortján, felár ellenében kérhető a légrugózás – ennél a beszállás megkönnyítésére és a fogyasztás csökkentésére 20 mm-rel tudja csökkenteni a hasmagasságot az elektronika, míg az akadályok leküzdéséhez 40 mm-es emelés áll rendelkezésre. Javítottak a hangszigetelésen, az első ülések közötti konzol átrendezésével növelték a tárolóhelyek számát, az indukciós telefontöltő a középkonzol alá került. A felfrissített Volvo XC90 48 voltos lágyhibrid hajtásokkal (benzin 250 LE/360 Nm, dízel 235 LE/480 Nm) vagy plug-in hibridként (455 LE/709 Nm) vásárolható meg, a sorozatgyártás nemsokára indul, az első példányok pedig – piactól függően – még az év vége előtt megérkeznek a tulajdonosaikhoz.