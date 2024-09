Hatótávnövelős lakóbuszon dolgozik a Thor Industries

Fotó: THOR Industries

Az észak-amerikai Thor Industries – ide tartozik többek között az Airstream és a Hymer Csoport is – komolyan dolgozik azon, hogy jövőbiztossá tegye az arrafelé népszerű lakóbuszokat. A hasonló teherautók elektrifizálásán dolgozó Harbinger Motors segítségével valósították meg az első prototípust, amely a skálázható hajtás csúcsváltozatát kapta. Az alvázon belül 3-6 darab 35 kWh kapacitású akkumulátor-csomagnak van hely, a hátsó kerekeket villanymotor hajtja, a töltésről az alacsony emissziójú benzinmotor mellett a nagy méretű tetőn elhelyezett napelemek gondoskodnak. Egy feltöltéssel 804 km is lehet a hatótávolság, ami annak is köszönhető, hogy a ma elterjedt modellekhez képest sikerült 20%-kal csökkenteni a légellenállást.

Fotó: THOR Industries

A 800 voltos nagyfeszültségű rendszernek köszönhetően gyorsan lehet feltölteni a 105-210 kWh kapacitású akkumulátorokat, de persze a kempingekben elérhető elektromos csatlakozást is lehet használni. A Thor Industries fedélzeti töltője képes teljesítményleadásra is, áramszünet esetén akár egy családi ház energiaellátását is tudja biztosítani, de elektromos készülékek használatára, elektromos járművek (roller, kerékpár, stb.) töltésére is lehetőség van. A nyomatékos hajtómotor jóvoltából a hatótávnövelős lakóbusz a hosszú emelkedőket is gond nélkül képes teljesíteni.