Hollandiában támad fel a Saoutchik karosszériaépítő

Fotó: Saoutchik

Jakov Saoutchik 1906-ban alapította karosszériaépítő vállalkozását Párizsban, ami aztán a '30-as és '40-es években a francia barokk egyik meghatározó műhelye volt. A 2. világháborút követően nem talált magára, a gyártók áttértek a saját karosszériák építésére, Franciaországban magas adókat vezettek be a luxustermékekre, és 1955-ben beszüntette a működését. Az a holland befektetőcsoport, amely most feltámasztja a legendás Saoutchik nevet, 2016-ban szerezte meg a jogokat, most értek el oda, hogy Ugur Sahin formatervező segítségével ténylegesen elindítsák az autóépítést. A márka aranykorára jellemző különleges járműveket ígérnek a mai kor műszaki megoldásaival, egyedi, illetve szigorúan kis szériában gyártott autókat fognak készíteni. Először a Mercedes 300 GTC nevű alkotásukról rántják majd a leplet, de a Rolls-Royce Spectre shooting brake és lépcsős hátú kupé változata is szerepel a tervek között. A Saoutchik még 2024-ben bemutatja első autóját, pontos időpontot még nem közöltek.