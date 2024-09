Horrorfilmrendezőt is megihletett a legújabb magyar gyártású autó

A meghívottak még pattogatott kukoricát is kaptak a moziban tartott világpremierhez

Fotó: Cupra

Egyébként a Cupra és az Audi Hungária közös története nem most kezdődött, ugyanis a győri motorgyár büszkesége, a 2,5 literes, öthengeres benzines turbómotor korábban a Formentor VZ-hez is rendelhető volt 390 lóerővel. A Terramar azonban kizárólag négyhengeres turbómotorokkal, hibridmentes, lágy és plug-in hibrid (eHybrid) változatokban lesz elérhető, a teljesítményskálája 150-től 272 lóerőig terjed. Mivel a Cupra márka 2030-tól már csak elektromos autókat fog gyártani, jó esély van rá, hogy ez a spanyol márka utolsó belsőégésű motorral hajtott modellje (a jövőre érkező Raval kisautó például teljesen elektromos lesz).

Cécilia Taieb, a Cupra kommunikációs igazgatója

Fotó: Cupra

„Sűrű időszakon van túl a Cupra, idén már sokszor találkoztunk, de ígérem, hogy egy ideig utoljára” – kezdte beszédét a barcelonai IMAX mozi színpadán Cécilia Taieb, a Cupra kommunikációs igazgatója, aki mellesleg megszólalásig hasonlít a 40-es éveiben járó Emma Thompsonra. Arra utalt a Covid-vakcinájáról híres AstraZeneca gyógyszercégtől igazolt, extravagáns estélyi ruhában megjelent Taieb, hogy 2024-ben eddig szinte kéthavonta csődítették Barcelonába Európa autós újságíróit valamilyen világpremier vagy tesztvezetés alkalmából. Idén mutatkozott be ugyanis a ráncfelvarráson átesett, cápaorrot kapott Formentor és Leon, a kínai gyártású elektromos családi SUV, a Tavascan, és most a Terramar is.

Jorge, a formatervező-főnök magyarázza a dizájnt

Fotó: Cupra

A kommunikációs vezetőn kívül a világpremieren felszólalt még Wayne Griffiths, a Cupra vezérigazgatója, Jorge Diez, a Seat és a Cupra dizájnigazgatója, Ignasi Prieto, a Cupra márkaigazgatója és Dr. Werner Tietz, a Cupra kutatás-fejlesztésért felelős igazgatója is. Azzal hangsúlyozták a szervezők a Cupra márka fiatalosságát a nagyszabású rendezvényen, hogy

a felszólalóknak csak a keresztnevét írták ki

az irdatlan méretű IMAX-vászonra, és amikor a beszélők átadták egymásnak a színpadot, olyan „szkanderes” kézfogással biztatták egymást, mint amilyet a páros teniszezőktől szoktunk látni egy-egy győztes labdamenet után. „Cécilia és Wayne” beszédei után végre lehullt a lepel magáról a Terramarról is, amely a színpad alól emelkedett ki egy forgó emelvényen a magasba, a háttérben pedig CGI-tenger csapkodott a Cupra embléma alakú hullámaival.