Ilyen az, ha 130 Lancia Delta Integrale megszállja Torinót

Fotó: Lancia / Matteo Teti

A legsikeresebb olasz raliversenyző, a Lancia Delta Integrale-val 1988-ban és 1989-ben is világbajnoki címet szerző Miki Biasion 2008-ban hívta életre a Lancia márka történetét ünneplő Amiki Miei rendezvényt, amelyet minden alkalommal máshol rendeznek meg. Idén az Autószalon idején, szeptember 15-én rendezték meg a felvonulást Torinó városában, és idén a 45 éves születésnapját ünneplő Lancia Delta, azon belül is az Integrale modell volt a kiemelt szereplő, de azért más modellek is megjelentek.

Fotó: Lancia / Matteo Teti

Összesen 6 országból érkeztek rajongók az autóikkal, a 130 jármű a Piazza San Carlo-ról indult, majd a Torinói Autószalonnak helyt adó Parco del Valentino-ban is tiszteletüket tették, a túra a Stellantis olasz márkáinak veteránrészlegénél, a Heritage Hub épületénél ért véget. Mivel a Miki Biasion segítségével fejlesztett forró változat, az Ypsilon HF – illetve az Ypsilon Rally 4 HF versenyautó - még nincs rajtkész állapotban, normál Lancia Ypsilon volt a felvezetőautó.