Jobb 1 évvel később, mint soha: az 51 évvel ezelőtti első rali vb-győzelmét ünnepli a Toyota

Fotó: Toyota

A Toyota már ott volt a Rali VB első, 1973-as szezonjában is, sőt futamgyőzelmet is szerzett. A 11. fordulóban, az USA-beli Press-on-Regardless Rally első helyét szerezte meg a kanadai Walter Boyce/Doug Woods kettős egy Toyota Corolla volánja mögött. Tavaly elfelejtettek megemlékezni erről a jeles eseményről, amelyet most pótol az olasz forgalmazó.

Fotó: Toyota

Pontosan 51 példányt készítenek a Toyota GR Yaris TGR Italy limitált szériából, amely a korabeli grafikát kapja Heritage Gold aranyszínűre fényezett kovácsolt alufelnikkel, ott van a fedélzetén a frissítés óta elérhető 8 fokozatú automatikus váltó és a Tech Pack csomag is. A látványos felnikre semi-slick mintázatú Pirelli P ZeroTM Trofeo R abroncsokat szerelnek, amelyek sokkal jobban tapadnak a gyári szerelésű abroncsoknál – feltéve, hogy száraz az aszfalt. Online értékesítik az autókat, az ár 67 500 euró, a tulajdonosok még az év vége előtt beleülhetnek autójukba.