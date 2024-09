Csepp a tengerben: 40 éves az Opel Kadett E

Fotó: Chevrolet, Pontiac, Daewoo

Számunka sokkal érdekesebb a Dél-Koreai kapcsolat, hiszen a GM stratégiai partnere, a Daewoo gyártotta a Kadett módosított változatát eleinte az Észak-Amerikai piac számára, ahol Pontiac LeMans néven árulták azt, majd miután a koreai cég globális terjeszkedésbe kezdett, Európában újra megjelentek az utakon a Kadett E-k – épp csak Daewoo Racer volt a nevük, és kicsúfolták legendás GSi nevet és megjelenést. A Daewoo vitte el az autót Kínába, ahol Guangtong GTQ5010X néven gyártották azt, Aztán ott volt még az átrajzolt megjelenésű Nexia típus is, amelyet 1996-2007 között Romániában is gyártottak Craiovában. Ennek az autónak a karrierje egészen 2016-ig tartott, akkor álltak le a gyártásával Üzbegisztánban. Jól ismert volt ez a modell is Magyaroszágon, de ez még inkább igaz az eredeti Kadett E-re: a rendszerváltás után tömegével hozták be használan külföldről, és ez volt az egyik modell, amit az első hazai Opel szalonokban meg lehetett csodálni.