Az M30 autópálya Miskolc-Tornyosnémeti közötti szakaszán a tervezési és kivitelezési munkálatokat – a STRABAG Építő Kft. és a STRABAG AG alkotta – STR M30 Konzorcium végezte, a forgalomba helyezésre 2021. októberében került sor. Az autópályaszakasz üzemeltetője, az MKIF Zrt. változó nagyságú és intenzitású burkolatrepedéseket, süllyedéseket jelentett a jobb pályán, valamint a bal pályán a két belső sávban, amely miatt lezárást eredményező jótállási hibabejelentésre, majd 2024. február 17-én a Miskolc és Szikszó közötti szakasz teljes szélességében történő lezárására került sor. Az Építési és Közlekedési Minisztérium arra utasította a kivitelezőt, hogy tárja fel a hiba keletkezésének okát, adjon javaslatot a hiba helyreállítására és a műszakilag szükséges legrövidebb időn belül végezze azt el. A kivitelező az elmúlt időszakban részletes helyszíni (geodéziai, geoelektromos, nagymélységű talajfúrás, vízszintfigyelés) vizsgálatokkal, mérésekkel tárta fel a feltételezetten rétegvizek megjelenése okozta felszín alatti állapotot, illetve a tervezés során általa nem várt altalajmozgásokat. Ezek alapján megállapítható, hogy az érintett területen lévő altalaj felső részét 10-30 m vastag, mind helyszínrajzilag, mind a mélység tekintetében változékony telítettségű áthalmozott, mérsékelt nyírószilárdságú, összenyomható talajrétegek alkotják, amelyben a víz megjelenése és mozgása kiszámíthatatlan.

Ez eredményezte, hogy a talajszerkezet instabillá vált.

A kivitelező javaslata szerint a töltést a jobb pálya alatt a teljes szakaszon és teljes magasságban, továbbá a bal pálya alatti szakaszon a károsodott mélységig, de legalább az úttükör szintje alatti 4 méteres vastagságig el kell bontani. A különböző mélységben megjelenő rétegvizek elvezetését a bal oldalon mélyszivárgó rendszerrel oldják meg, a süllyedést is okozó altalaj elmozdulásának megakadályozása érdekében pedig hét sorban elhelyezett, az alapkőzet mélységétől függően, mintegy 20-25 méter hosszúságú cölöpökből álló hézagos cölöpfal kialakítására tett javaslatot. A javaslatra vonatkozó mérnöki, üzemeltetői, megrendelői állásfoglalás szeptemberben kiadásra kerül, a folyamatba az Építési és Közlekedési Minisztérium független szakértőként a BME Geotechnikai Tanszékének szakembereit is bevonta, annak érdekében, hogy a lehető legjobb műszaki megoldás szülessen a hiba elhárítására. A feltárt adatok alapján azonban a probléma jelentősebb, mint az sejthető volt, így

a helyreállítás és a tartósan megfelelő műszaki megoldás kialakítása is hosszabb időt vesz igénybe: jelenleg mintegy 10-11 hónapos átfutási idő várható a teljes helyreállításig.

A javítást a kivitelezőnek a jótállási kötelezettsége keretében kell biztosítania. A szükséges beavatkozás megvalósításáig a közlekedők és az érintettek türelmét, megértését kérjük. Az Építési és Közlekedési Minisztérium utasításának megfelelően a Magyar Közút folyamatosan biztosítja az érintett gyorsforgalmi útszakasz elkerüléséhez szükséges közúti szakaszokon a forgalom folyamatos elvezetését - írja az Építési és Közlekedési Minisztérium közleménye. Februárban arról számoltunk be, hogy hónapokra lezárják az M30-as autópálya egy szakaszát, ahol garanciális munkákat végeztek. Arról is írtunk, hogy szinte valamennyi hazai autópályán sor kerül felújításokra a következő hetekben, ezért több autópálya-szakaszon is találkozhatnak az autósok forgalmi korlátozásokkal. A burkolatok szintrehozása során 2023-ban már a teljes főpálya 19 százaléka megújult: 3,6 millió négyzetméteren cserélték a régi, tönkrement burkolatot új aszfaltra.