Kikönnyítették az Alfa Romeo retró-szedánt

Fotó: ErreErre Fuoriserie

Az ErreErre Fuoriserie műhely az Alfa Romeo Giulia szedán klasszikus átalakításával kezdett, mindössze 33 példányt készítenek a retró-megjelenésű autóból, az ár pedig adók és a kiindulási alapot jelentő autó nélkül 310 000 euró. Ezt követően már csak 6 hónap türelemre van szükség, hogy megépítsék a karbon elemekkel átalakított megjelenésű, a vásárló kívánságának megfelelően átkárpitozott belsővel rendelkező, 562 lóerősre tuningolt autót.

Fotó: ErreErre Fuoriserie

Most pedig itt a második széria, amely megtartja a karosszériakészletet és a motortuningot is, azonban a tömeg csökkentésével növelik az izgalmat. Azt nem árulták el, mennyivel csökken a tömeg a normál változathoz képest, de a hátsó ülések helyére egy bőrrel bevont tároló kerül, amelynek a közepén tűzoltókészüléket látunk, oldalt pedig az utasok bukósisakjainak van helye. Bukókeret is merevíti a karosszériát. Az ErreErre Fuoriserie Giulia Alleggerita ára adók és a kiindulási alapot jelentő autó nélkül 350 000 euró, és az alapmodellhez hasonlóan ebből is legfeljebb 33 példányt készítenek.