LED-es menetfényeket kap a Lada Niva Legend – de csak felár ellenében

A Lada Niva Legend abban is megelőzte a korát, hogy már 47 évvel ezelőtt megvolt a helye a karosszérián a menetfényeknek – a kerek fényszóró felett találhatóak ezek. Alaphelyzetben még mindig izzókat használnak, de a Classic alapszint kivételével elérhető LED-es menetfény, amely egyrészt fényesebb (elöl 50%-kal, az oldalsó lámpák 250%-kal) másrészt alacsonyabb energiafogyasztású. Persze ennyi jónak megvan az ára, egészen pontosan 7000 rubel felárat kérnek ezért az extráért, ami arról ismerhető fel, hogy teljes egészében fehér a búra – az oldalsó lámpáknál is. A LED-es menetfénnyel érkezésével együtt van még egy változás, koriander színben is kérhető a Lada Niva Legend. A 47 évvel ezelőtt piacra dobott terepjáró iránt az idén megnőtt az érdeklődés, 2024 első 8 hónapjában 30,6 ezer példányt értékesítettek belőle Oroszországban, ami 42,6%-os növekedés az egy évvel korábbihoz képest.



Fotó: Lada