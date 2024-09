Nem engednek a ’48-ból a magyar autósok

Már 15 év felett jár az autóállomány átlagéletkora, nagyon sok tulajdonos egyszerűen kénytelen kitolni a régi járgány cseréjét

Persze akadnak a nyugati márkák között is olyanok, amelyek megszűntek vagy nem elérhetőek nálunk (Daihatsu, Daewoo, Maruti, Saab stb.), ezek többsége is bőven húsz év felett jár. A vénülő autók jó része bontóba, vagy legalábbis forgalomból kivonásra kerül, ami a közlekedésbiztonság és károsanyag-kibocsátás szempontjából is célszerű, de mi a helyzet az utánpótlással?

Nos, tavaly 111 ezer új (zömében céges) autó talált gazdára Magyarországon,

míg külföldről 101 ezer kocsi érkezett használtan – utóbbi trend elsősorban árfolyamokokból némi csökkenést mutatott. Egyértelműen a hazai használt autók adásvétele a mobilitás mozgatórugója, amit szemléltet, hogy a Datahouse adatai szerint csak az idei év első két hónapjában 151 ezer négykerekű cserélt gazdát. A kiskategóriás és kompakt autókra van a legnagyobb kereslet, magabiztosan vezeti ezt a listát az Opel Astra (5,1%), a Suzuki Swift (4,0%) és a Ford Focus (2,9%).

Szó sincs arról, hogy fogyatkoznának a dízelek

Számos felmérés kutatja a magyarok autózási szokásait, melynek egyik sarkalatos pontja, hogy mit tankolunk. Itt is a KSH statisztikái jelentik a fő alapot, nekünk a pedig egyszerű számítások maradtak. Ezek szerint a 4,16 milliós autóállomány 61,97 százaléka benzinmotoros, 31,55 százaléka dízel, 4,76 százaléka hibrid és mindössze 0,98 százaléka elektromos. Ha ezeket összevetjük a tíz évvel ezelőtti számokkal, feltűnik, hogy sokszorozása nőtt az alternatív hajtás aránya (akkoriban csak 110 darab villanyautó volt regisztrálva!), de így is csekély, miközben az is látszik, hogy nőtt a dízelek aránya. Utóbbi okát a DataHouse számai segítenek megérteni: míg az újautó-piacon mindössze 12 százalékra csökkent a dízelek részesedése, és egyre több a hibrid, addig nálunk a használtan importált kocsik 40 százalékába (!) gázolajat kell tankolni.