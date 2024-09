Még többet tud az Audi legnépszerűbb SUV-ja

Fotó: Audi

Júliusban ismerhettük meg a tömegmodell szerepébe lépő Audi A5 új generációját, ennek testvére az Audi Q5 szabadidő-autó legújabb nemzedéke. Kitartanak a belső égésű motorok mellett, itt is a PPC (Premium Platform Combustion) műszaki alapot használják, ami leginkább elektronikai téren fejlődött az eddigi MLB Evo-hoz képest, nem csak egy 48 voltos elektromos kört kapott, de sokkal több digitális szolgáltatást nyújt majd az autó. A TDI és TFSI motorok fogyasztását 48 voltos lágyhibrid rendszer csökkenti, ezenkívül a klímakompresszor hajtására használják még ezt a kört, a plug-in hibrid modellek később érkeznek.

Fotó: Audi / STUDIO GOICO

Jobban kiemelt karaktervonalakkal rendelkezik a karosszéria, látványosabb a hűtőrácsbetét. S line megjelenésnél ezüst peremű légbeömlők kerülnek a sarkokba, az SQ5 modellnél U alakú, feketére fényezett elem veszi körbe a hűtőrácsot. Hátul erőteljes vízszintes tagolás láttatja szélesebbnek a karosszériát. Elöl és hátul is lehetőség lesz arra (várhatóan előfizetés ellenében), hogy menüből lehessen megválasztani a LED-es menetfény megjelenését. Árulkodnak a kipufogók: a TDI-nél a bal oldalon van két négyzet alakú cső, a benzineseknél oldalanként van 1-1 téglalap alakú cső, míg az SQ5-nél oldalanként 2-2 kerek végződést használnak. Az Audi Q5 vásárlók 11 karosszériaszín közül választhatnak, csak S line és SQ5 modelleknél kérhető a Sakhir Gold metálfény, de persze az Audi exclusive szolgáltatás kerekében akár egyedi fényezés is kérhető a megfelelő felár megfizetése ellenében. A 17-19 colos pántátmérőjű felnik aerodinamikailag optimalizált darabok, S line és SQ5 modellekhez rendelhető a 21 colos kovácsolt alufelni.

Fotó: Audi / STUDIO GOICO

Vezetőközpontú lett a műszerfal kialakítása, fizikai kapcsolók a kormányon, a vezetőajtó kárpitján és a két első ülés közötti konzol elején tobzódnak, egyébként a képernyőkre és a világnyelveken elérhető hangvezérlésre lehet hagyatkozni. A műszeregység 11,9 col képátlójú, a központi érintőképernyő 14,5 colos, az anyósülés előtti képernyő 10,9 colos – erről a szórakoztatóelektronikai és navigációs funkciók érhetőek el. A sok kemény képernyő ellensúlyozására a műszerfalon puha rész fut végig, ami átterjed az ajtókárpitokra és a könyöklőkre is. A hátsó ülés sínen tologatható és a támla dőlésszöge is állítható; támladöntés után 1473 literes a csomagtér. Elöl-hátul 2-2 darab USB-csatlakozót találunk, opciósan elérhető a nagy teljesítményű töltés (elöl 60 W, hátul 100 W), ezen kívül elöl van egy 15 wattos teljesítményű, légárammal hűtött indukciós töltő. A feláras Bang & Olufsen Premium Sound System 16 hangszórót használ 685 watt összteljesítménnyel, ennél van még aktív zajkioltás is. Alapáron adják a zajcsökkentő szélvédőt, teljesen burkolt padló és a karosszéria oldala melletti légfüggöny javítja a légellenállást és csökkenti a fogyasztást.