Megérkezett Európába a HR-V frissítés

Fotó: Honda



Japánban már tavasszal megmutatták azokat a változásokat, amelyek most elértek hozzánk. Lecserélték a Honda legnépszerűbb európai modelljének, a HR-V e:HEV szabadidő-autónak az első lökhárítóját, ezzel párhuzamosan a hűtőrácsbetét is kicserélődött, sötét hátterűek lettek a fényszórók. Ezekben módosították a menetfényt, és Advance felszereltségtől kanyarlámpa funkció is jár, hátul is átalakították a csíkba rendezett lámpa megjelenését. A változások kiemelésére 3 új színt vezetnek be: Sage Green, Seabed Blue és Urban Grey.

Fotó: Honda

Az utastérben átalakították a két első ülés közötti konzolt, hogy könnyebb legyen a hozzáférés az indukciós töltő tálcájához, és módosították a hangszigetelést is. Új az Advance Plus felszereltség teljesen fényezett karosszériával, egyedi felnikkel. A vezetőtámogató rendszere sora körkamera rendszerrel bővült, a torlódássegéd funkción is finomítottak. A felfrissített megjelenésű Honda HR-V e:HEV forgalmazása szeptemberben indul Európában.