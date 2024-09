Megtalálta a megoldást a Toyota az autóban felejtett gyermekek problémájára?

Fotó: Toyota

Az Egyesült Államokban még van elég kereslet arra, hogy a piacon tartsák a Siena nevű óriási méretű családi egyterűt, amelyet néhány ponton módosítottak a 2025-ös modellévre. Itt is elérhető lett a 12,3 colos érintőképernyőt használó legújabb fejegység, a csúcsfelszereltséghez hűtődobozt és beépített porszívót is adnak. A legfontosabb újítást azonban a minden felszereltségnél alapáron adott Advanced Rear Seat Reminder rendszer jelenti, amely minden eddiginél többet tesz az autóban felejtett gyermekek vagy állatok ellen.

Fotó: Toyota

Az ARSR lelke egy 60 Ghz hullámhosszon dolgozó radar, amely a 2. és 3. üléssorban lévő mozgást figyeli – ez sötétben is megbízhatóan dolgozik, a kamera alapú mozgásérzékelőkkel ellentétben. Ha a vezetőajtó nyitása és csukása, valamint a bezárást követően mozgást észlel, felvillantja a vészvillogót és megismétli az ajtózárást kísérő hangot. Ha erre nem reagál a vezető, mintegy 90 másodperccel ezt követően megszólal a duda. Ez eddig a megszokott hátsóülés-figyelő rendszernek felel meg, az újítás ezt követően jön – feltéve, hogy sofőr(ök) regisztráltak a Toyota alkalmazáson belüli Safety Connect szolgáltatásra. Az eredeti riasztástól számítva 4 perc múlva a regisztrált sofőr(ök) SMS üzenetet kapnak a helyzetről, és ha erre sincs reakció, további 2 perc múlva telefonhívás érkezik a készülékükre. Abban az esetben, ha nem zárják be az autót, elmaradnak a hagyományos jelzések, de az SMS és a telefonhívás akkor is megtörténik. A Toyota észak-amerikai forgalmazója azt vállalja, hogy legalább 10 évig működik a rendszer, illetve a 4G szolgáltatás lekapcsolásáig.

Fotó: Toyota

Az egész ötlet onnan indult ki, hogy a NASA Jet Propulsion Lab munkatársai a 2015-ös nepáli földrengést követően ilyen radarokkal érzékelték 10 méter törmelék alatt a szívveréseket és légzést, ezzel segítve a mentőegységeket abban, hogy pontosan hol ássanak túlélők után. A Toyota Advanced Rear Seat Reminder rendszer fejlesztése az autógyár és beszállítók több csapatának együttműködésének eredménye, annak fejlesztése során 40 szabadalmat jegyeztek be. Azt azonban megjegyzik, hogy még ez a rendszer se képes minden, az autóban hagyott gyermeket vagy állatot érzékelni, és hogy minden esetben az autóvezető felelőssége, hogy ne hagyjon senkit se a leparkolt autóban.