Minden évszakban minden tereppel megbirkózik az Oruga Unitrack. Kivéve aszfalt...

Fotó: Oruga

Léteztek már korábban egy-vagy két kereket kiváltó lánctalpas motorok, annyiban új a lett Oruga startup ötlete, hogy az Unitrack nevű járművük mindössze 1 darab lánctalpat használ. A 3 kereket úgy rendezték el, hogy szemből könnyen tud megkapaszkodni a hirtelen töréseknél is a lánctalp. Az egyedi felfüggesztéssel oldják meg a kanyarodást, laza talajon 6 méteres sugarú körön fordul az Unitrack, de ehhez némi tömegáthelyezésre is szükség lesz a változattól függően 150-300 kg tömegű gépnél. A hajtómotorok összteljesítménye 122 LE, amivel akár 100 km/órás csúcssebesség is elérhető. Az akkumulátoros-elektromos változatnak 100 km a hatótávolsága, a hatótávnövelős kivitel egy feltöltéssel 200 km-es távolságot tud megtenni. Arról nem szól a fáma, a gumi lánctalp mekkora futásteljesítményre jó, de az biztos, hogy az aszfalton használat erősen lerövidíti azt, hiszen kanyarodáskor erősen deformálódik a lánctalp - hivatalosan laza talajon használatra készül a jármű. Az Oruga egyelőre még az építi az első prototípust, amelynek a tesztelése így még el se kezdődött, ennek ellenére azt ígérik, hogy már 2025 végén leszállítják az első 100 példányt a megrendelőknek. Persze csak ha az eddig soha nem próbált 1 lánctalpas felépítés életképesnek bizonyul...