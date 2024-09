Nem, ez nem balesetes autó, hanem egy átépített Audi TT!

Fotó: Dragon Motors

A tuning világában nincsenek korlátok, nem feltétlenül az esztétika, hanem a vevő pénztárcája diktál, de a spanyol Dragon Motors által az Audi TT alapján készített Hero nevű alkotásnál valahogy nem sikerült ráérezni a vásárlóközönség ízlésére, hiszen mindössze 1 példányban tudták megépíteni azt – és azt is maguknak csinálták. Minimális szépérzékkel megáldott ember csak ül a képernyő előtt és bámul, hogyan lehet a bauhaus vonalvezetést így átalakítani.

Fotó: Dragon Motors

Ráadásul az autó gyakorlati használati értéke is csökken, hiszen 50 centivel nő a hossz és 25 centivel a szélesség, azaz jobb, ha rögtön 2 helyre parkol le az ember, ha ki is akar szállni az utastérből. A műszerfalat is átalakítják a saját sarkos betétjük ráépítésével, ami azért érdekes választás, mert nem valószínű, hogy elvégezték a töréstesztet, hogy ellenőrizzék, nem zavarja-e az utasoldali légzsák nyitását a felette lévő árnyékoló.

Fotó: Dragon Motors

A meglehetősen sarkos megjelenésű karosszériakészletet egyébként teljes egészében karbonból készítették, és a Dragon Motors állítása szerint nyitottak arra, hogy a megrendelő ízlésének megfelelően alakítsák át azt. Vételárat csak a tervek pontosítása után tudnak mondani.